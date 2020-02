Avalancha atrapó a más de 500 turistas en una estación de esquí en Canadá

Unos 500 turistas estaban atrapados en un centro vacacional de ski en el oeste de Canadá el domingo luego de que una avalancha de lodo cortó el acceso a la ruta, informaron medios locales.

Fuertes lluvias provocaron el desprendimiento de barro y escombros en una avalancha que bloqueó cerca de un kilómetro de la única ruta de acceso al complejo turístico de montaña Sasquatch, informó el ministerio de transporte de la provincia de Columbia Británica en un comunicado.

Según las autoridades el despeje de la carretera podría tomar de cinco a seis días y llamaron a los residentes a mantenerse en sus hogares mientras culminan las operaciones de levantamiento de tierra.

Hasta unos 500 turistas están atrapados, según la televisora Global News.

#BREAKING: Hemlock Lake Road has been destroyed by landslides and heavy rains, leaving up to 500 people trapped on ?@SasquatchResort? since Friday. Staff say they could spend at least another day up there as crews work to clear the road ?@GlobalBC? ?@CKNW? pic.twitter.com/pf9rbEl76S

