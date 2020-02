Cómo fue el matrimonio violento de Johnny Depp y Amber Heard

El 2 de marzo de 2019, Johnny Depp denunció a su segunda ex esposa, la actriz Amber Heard, de haber abusado de él físicamente y psicológicamente durante su matrimonio y le reclamaba 50 millones por difamación. En su primera declaración, el popular actor, de 55 años, contó en primera persona cómo fue su relación abusiva con Heard, de 33.

Depp y Heard se conocieron en el set de la película The Rum Diary (2009), pero su romance inició en el 2012, dos años después se comprometieron y se casaron en el 2015. Finalmente en medio de la polémica, su matrimonio culminó a principios de 2017. Al principio del proceso, la actriz también pidió una orden de alejamiento contra Depp por violencia doméstica. Tras la escandalosa ruptura, llegaron a un pacto extrajudicial que requería que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia de género, y que el actor le pagara 7 millones de dólares, cantidad que la intérprete donó a la caridad.

En 2016, TMZ publicó un video en el que supuestamente Depp le lanza una copa de vino a Heard en medio de una violenta pelea en la cocina de su residencia de Los Ángeles.

“He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”, declaraba, según documentos judiciales. “Seguiré negándolo el resto de mi vida. Nunca abusé de ella ni de ninguna otra mujer”.

Depp, en cambio, aseguró en todo momento haber sido víctima de abuso por parte de su ex. “Ella fue la perpetradora, y yo la víctima”, alegó. “Mientras combinaba las anfetaminas y las drogas con alcohol, Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica contra mí, a menudo en presencia de algún testigo, que en algunos casos me causaron daños corporales graves”.

En su declaración, Depp afirmó que Heard lo golpeó reiteradas veces: “Me lanzó objetos con frecuencia, como botellas, latas de refrescos, velas encendidas, controles remotos de televisores y latas de disolvente de pintura, que me hirieron gravemente”.

Depp alegó ante la Corte que le había pedido a Heard que firmara un acuerdo posnupcial después de contraer matrimonio en 2015, y ella estalló de furia contra él: “Se volvió loca y comenzó a tirarme botellas”, aseguró Depp. “La primera botella pasó cerca de mi cabeza y falló, pero luego arrojó una gran botella de vodka de vidrio”.

El actor dijo que el objeto le rompió un dedo y le causó cortes. “Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruir mi dedo“, afirmó. “Temí perder el dedo, el brazo y la vida”.

En 2016, Depp dijo que decidió divorciarse de Heard después de un incidente en el que encontró heces en su cama. “Heard o una de sus amigas defecaron en mi cama como una especie de broma enferma antes de irse juntas a Coachella”, denunció.

El abogado de la actriz, Eric George, negó las acusaciones contra ella: “Los intentos cada vez más desesperados del señor Depp y sus asesores para relanzar su carrera”.

“Esta frívola acción es el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp para silenciar a Amber Heard”, afirmaba el letrado. “No será silenciada. Las acciones de Depp prueban que es incapaz de aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo”, añadió el abogado antes de asegurar que le derrotarán en los tribunales.

Este domingo el tabloide británico Daily Mail dio a conocer dos explosivos audios de la ex pareja discutiendo cuando todavía estaba junta. El material data de 2015, y se puede escuchar a Heard reconocer que le pegó un puñetazo al actor.

