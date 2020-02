Dos muertos y dos heridos en tiroteo cerca de templo en Florida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos personas murieron, una de ellas un chico de 15 años, y otras dos resultaron heridas este sábado en un tiroteo registrado cerca de un templo de Riviera Beach (sureste de Florida) cuando se acababa de celebrar un funeral, informó la policía.

Hasta ahora la policía no ha practicado detenciones relacionadas con este tiroteo, registrado cerca de las puertas del templo Victory City de esa localidad cercana a Palm Beach, y del que se desconocen los detalles.

Los dos fallecidos son varones, uno de ellos de 15 años, mientras que las personas heridas, que fueron llevadas a un hospital, son una mujer y una adolescente, dijo la policía de Riviera Beach en un comunicado.

El pastor del templo Victory City, Tywuante D. Lupoe, calificó lo sucedido como «sin sentido» y dijo que su congregación está de luto por la pérdida de «dos jóvenes afroamericanos» y está orando por ellos.

Según un mensaje en la cuenta de Facebook de este templo, ninguno de los alcanzados por los disparos, cuyo autor o autores se desconocen, era miembro de esa congregación.

El pastor dijo al medio digital mypalmbeachpost.com que uno de sus feligreses fue testigo de lo ocurrido y que aparentemente el tiroteo ocurrió en medio de una disputa familiar. EFE

A shooting at a funeral: two dead and one injured. Riviera Beach Police believe it was family drama that escalated. We’re live from Victory City Church 6-8 this morning on @CBS12 pic.twitter.com/xuWqzJByHt

— Madeline Montgomery (@MadelineTV) February 2, 2020