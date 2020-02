John Bolton felicitó a Guaidó por su encuentro en Miami: EEUU sigue con Venezuela

John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció la mañana de este domingo para felicitar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por su encuentro con el éxodo venezolano en el Centro de Convenciones del Aeropuerto de Miami.

lapatilla.com

Bolton les declaró unas palabras a Guaidó por su “exitoso mitin en Miami este fin de semana”.

Asimismo, comentó que Estados Unidos sigue con el pueblo de Venezuela.

“Cuanto antes se vaya Maduro, más pronto será la posibilidad de justicia y crecimiento económico real para el pueblo venezolano”, resaltó.

Guiadó en su encuentro, llamó al mundo a mantenerse conectados ante las próximas acciones contra el régimen de Maduro.

Congratulations to @jguaido for his successful rally in Miami this weekend. The U.S. stands with the people of Venezuela. The sooner Maduro is gone, the sooner is the possibility of justice and real economic growth for the Venezuelan people. pic.twitter.com/MLqj1mp4hJ

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2020