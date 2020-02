Super Bowl 2020: Diez comerciales históricos imperdibles con autos como protagonistas

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La National Football League (NFL) consiguió hacer todavía más popular en los Estados Unidos al deporte más popular de los Estados Unidos, porque el fútbol americano es el rey indiscutido entre las disciplinas profesionales, por encima del básquetbol de la NBA, del béisbol de la MLB, el hockey sobre hielo de la NHL y, por supuesto, el soccer de la MLS. Pero logró algo todavía más difícil e importante: convertir la final de su campeonato en un faro para todo el mundo y en una máquina de hacer dinero. Cerca de mil millones de dólares se generarán de manera directa alrededor del partido que este domingo disputarán San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, pero las cifras se disparan a niveles astronómicos cuando se suman los bonus track que llegan de manera satelital, como que por ejemplo habrá apuestas por 6.800 millones de dólares. Por eso, queda claro, muchos, sino todos, quieren ser parte del Super Bowl al menos una vez.

Y esa lógica se aplica a los comerciales de televisión, quienes lo protagonizan y hasta los dirigen. El recorrido publicitario en este encuentro, que bajo el formato de Super Bowl disputará en Miami su edición 54, lleva a desempolvar piezas de archivo de enorme valor, por el ingenio o la calidad de sus intérpretes. Es, además, con una audiencia estimada sólo en Estados Unidos en unas cien millones de personas frente a los televisores, un momento más que oportuno para hacer presentaciones o lanzamientos. Así, la industria automotriz es un habitual convidado con grandes anuncios. De hecho, para este 2020 se espera que General Motors confirme el regreso de Hummer, como una pick up eléctrica dentro de la gama de la marca GMC, a diez años de haber sido discontinuado y con LeBron James en el comercial.

Con un desarrollo tecnológico que avanza con el paso de los años y, por ende, avisos más atractivos en los últimos tiempos, este es un repaso a diez comerciales esenciales, con autos como protagonistas, de los observados en los últimos años durante una transmisión televisiva del Super Bowl. Y las historias que tuvieron detrás.

Volkswagen Passat 2011: The Force

En el estadio de los Texas Cowboys, situado en Arlington, Green Bay Packers ganaba su último título ante Pittsburgh Steelers. Y en la televisión se estrenaba un aviso que sigue siendo de los más celebrados. Sin derroche tecnológico, sin palabras, sólo con un niño disfrazado de Darth Vader intentando mover animales y objetos usando la Fuerza, y la Marcha Imperial de Star Wars, compuesta por John Williams, como fondo sonoro. El protagonista del comercial se llama Max Page; entonces era un chiquito de seis años y ya se conocía que era portador de una enfermedad cardíaca congénita, por la que en la actualidad dedica su minuto de fama para abogar por una mejor atención médica infantil en Estados Unidos. Así lo hace incluso a través de su cuenta de Twitter, en la que se presenta como “el pequeño Vader” (@LilVader).

Nissan Maxima 1997: Pigeons

Otro triunfo de los Packers, en esta ocasión ante New England Patriots en el Lousiana Superdome de Nueva Orleans, y Nissan anunciaba en un comercial su modelo Maxima, en su quinta generación. Y lo hizo con un aviso muy gracioso: una bandada de palomas se propone defecar sobre el auto recién lavado y desata una persecución musicalizada con uno de los temas icónicos de Kenny Loggins, Danger Zone, que se hizo famoso en la película Top Gun.

Chrysler 200 2011: Imported From Detroit

Dos años después de la crisis que llevó a la bancarrota a gigantes como General Motors y Chrysler, la industria automotriz necesitaba dar un mensaje de renacimiento y fortaleza. Y Detroit, conocida como Motor City, fue la que más sufrió las consecuencias de dichos quebrantos. La campaña, entonces, fue con un mensaje contundente, aprovechando la presentación del Chrysler 200. Lo conduce el cantante Eminem, mientras suena un riff de guitarra y la voz en off de Kevin Yon habla de las características de la ciudad, “las que no se leen en los diarios”, que por entonces daban sólo noticias negativas. “Somos de Estados Unidos, pero esta no es New York City, o la ciudad del viento (Chicago), la ciudad del pecado (Las Vegas) y, por supuesto, tampoco la ciudad esmeralda (Seattle)”, dice el locutor. Hasta que el cantante mira a cámara y enuncia: “Esta es la ciudad del motor, y esto es lo que hacemos”. Sencillo y extenso, de dos minutos, pero ciertamente movilizante.

Honda CR-V 2017: Yearbooks

En la cancha, el NRG Stadium de Houston, New England Patriots y el quarterback Tom Brady derrotaban a Atlanta Falcons y ganaban el quinto de los seis Super Bowl obtenidos entre 2002 y 2019. Y Honda celebraba los 20 años de su uno del SUV emblemática de la marca, el CR-V. Lo hacía promocionando la quinta generación, que acababa de lanzarse. Lo hizo con un aviso de un minuto en el que varias celebridades hablaban desde sus imágenes del libro de graduación del colegio secundario, que en Estados Unidos es toda una tradición. Así, pasaron Tina Fey, Amy Adams, Jimmy Kimmel, Steve Carell, Viola Davis, Missy Elliott, Earvin “Magic” Johnson, Stan Lee y Robert Redford. Una rareza: el lanzamiento en línea del anuncio de Honda Yearbooks coincidió con “Throwback Thursday”, el fenómeno semanal de las redes sociales que celebra todo lo retro.

Ford 2017: Go Further

No hubo un producto exclusivo involucrado sino muchos de la línea Ford. Son 90 segundos en los que se ven situaciones de cotidianas que generan frustración o desaliento, como una remera que no entra, un auto que se queda encajado en la nieve o alguien que se queda atascado en el tránsito, hasta que los problemas se empiezan a resolver. La voz en off de Bryan Cranston dice que “a nadie le gusta quedarse atrapado, y es por eso que Ford desarrolla nuevas formas de ayudarte en tu vida”. Y se repasan algunos de los avances que hoy se ven, como la asistencia de conducción o la movilidad eléctrica. Se observan desde una F-150 hasta el súper deportivo GT. Y con el lema de la marca, Go Further (ir más allá), sobrevolando la cápsula musicalizada con el tema I Wish I Knew How It Feel To Be Free, de Nina Simone.

Audi R8 2008: The Godfather

En 2008, Audi volvía a anunciar en el Super Bowl por primera vez en 20 años. Y lo hizo promocionando el deportivo R8, con la recreación de una de las escenas más escalofriantes de la historia del cine: es la parodia de cuando el productor Jack Woltz, después de haberle dado la espalda al cantante Johnnie Fontane y desairar un pedido de Don Corleone, se despierta en el medio de la noche con la sensación de humedad en sus piernas que era generada por la sangre que salía de la cabeza de su caballo preferido, que acababa de ser decapitado. Una gema de Francis Ford Coppola en El Padrino. En este aviso no hay un equino mutilado, sino la advertencia del nuevo lujo en los autos poniendo en aviso al viejo lujo.

Jeep Wrangler 2018: Jurassic Park

El escalofrío que recorre el cuerpo de quienes vieron la escena del T-Rex persiguiendo un vehículo 4×4 en Jurassic Park se recrea con el aviso con el que Jeep promociona el Wrangler Rubicon, emitido durante el Super Bowl LII, de 2018, cuando Philadelphia Eagles derrotó a New England Patriots en Minneapolis. El comercial es protagonizado Jeff Goldblum, quien en la película de Steven Spielberg encarna al doctor Ian Malcolm. Goldblum se vuelve a sentir intimidado por el dinosaurio y logra escapar al volante del todoterreno. Spoiler alert: en el final se acerca una vendedora a preguntarle si quiere hacer un test drive. “Acabo de hacerlo”, responde el actor.

Kia Niro 2017: Hero’s Journey

La actriz Melissa McCarthy encarna a una ambientalista que es convocada para defender causas en favor de la vida de ballenas, árboles y rinocerontes o para combatir el derretimiento de los polos por culpa del cambio climático. Y ella acude a cada llamado, en los que termina indefectiblemente golpeada. Es una sucesión de gags que deja como mensaje que puede proteger el medio ambiente sin ser un activista, sino conduciendo vehículos sustentables, como el Kia Niro. “Durante años quise encontrar el proyecto perfecto que combinara la amenaza real de romper todos los huesos de mi cuerpo con mi deseo de ayudar a salvar el medio ambiente. Gracias Kia”, bromeó McCarthy por entonces.

Mercedes-Benz AMG GT Roadster 2017: Easy Rider

Los hermanos Ethan y Joel Cohen (creadores de “Fargo”, “El gran Leboowski” o “Sin lugar para los débiles”, entre otras grandes películas) realizaron este aviso que es la recreación de una escena de Easy Rider, filme emblemático de finales de los 60, protagonizado por Peter Fonda. Y el comercial vuelve a traer a Fonda, aunque en este caso no conduce una moto chopper, como en la película, sino que lo hace al volante del súper descapotable de Mercedes. La pieza, de un minuto, combina la música de “Born to be wild” de Steppenwolf con situaciones hilarantes de viejos motoqueros reencontrados en un bar al costado de la ruta.

Wal Mart 2019: Famous Cars

No es un aviso de autos, sino de una cadena de supermercados, pero merecía una mención porque en casi dos minutos reunió a muchos de los vehículos más famosos del cine y la televisión para promocionar el servicio de retiro de compra realizada online. Aparecen el Pontiac Firebird Trans-Am de “El auto fantástico”, el DeLorean de “Volver al futuro”, el Troncomóvil de Pedro Picapiedra, `la van de Scooby Doo, el Cadillac ElDorado de Los Cazafantasmas y un Batimóvil, entre otros. Para aplaudir. Como a todos.