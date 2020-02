Dedican mural gigante a Kobe Bryant y su hija en Miami

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Varios artistas plásticos están trabajando en un enorme mural en el barrio de Overtown, en Miami, en honor a la estrella de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes fallecieron el pasado domingo en un accidente de helicóptero en Los Ángeles, California.

Por Cibercuba

El canal 7News pudo captar el momento en que varios pintores dibujaban sus grafitis en la esquina de la 1ª Avenida y la calle 17.

La idea es que sea una obra participativa, en la que los vecinos del sur de Florida también puedan escribir sus mensajes de condolencia en la pared.

El pintor Kyle Holbrook explicó que quiso rendir tributo al baloncestista, aprovechando además que febrero es Mes de la Historia Negra, una jornada que se celebra en Estados Unidos en instituciones educativas y centros de cultura negra para recordar y reconocer acontecimientos y personas de la comunidad afroamericana que dejaron su huella en la historia del país.

“Definitivamente era uno de los mejores de la historia, pero más allá de eso fue un verdadero ejemplo de padre. Tengo una hija de 20 años y viendo a él y a Gianna juntos me conmovió”, reconoció.

