Hombre con máscara de gas provoca pánico a bordo del vuelo de American Airlines en Texas

Un hombre que llevaba una máscara antigás en un vuelo de American Airlines en Texas fue escoltado fuera del avión cuando la cara cubierta alarmó a sus compañeros de viaje, según un nuevo informe.

Por New York Post

El pasajero estaba en un vuelo comercial en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth el jueves por la noche cuando la máscara negra que llevaba puso a la gente en un frenesí, y retrasó el despegue programado a Houston, informó KTRK .

@AmericanAir , Just FYI flight 2212 to Houston was delayed an hour because you let this guy on the plane wearing a gas mask. This then panicked people on the plane and we had to wait for him to be escorted off. @abc13houston @KHOU @HoustonChron @KPRC2 @FOX26Houston #trainbetter pic.twitter.com/mZkWea606d

— Joseph D S?? (@ThePlatypusesTX) January 31, 2020