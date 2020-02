¡Hermoso! Ingeniero le propuso matrimonio a su novia… ¡en el puente que construyeron juntos! (FOTOS)

Dan hizo arreglos para que el puente Memorial en Portsmouth fuera elevado a su altura máxima mientras él y su novia estaban en la parte superior del puente de elevación vertical. Así lo reseñó el medio tiempo.com.mx en su portal web.

En ese momento sorprendió a Julia Kallmerten con la propuesta de matrimonio, para que ella pudiera, en palabras de él, “irritarme el resto de mi vida”.

Ella dijo que sí.

La pareja se conoció en la Universidad de Nueva Hampshire y ambos trabajaron en proyectos relacionados con el puente, reportó el martes el periódico The Boston Globe.

Las fotografías de la propuesta han circulado en internet y ya se han vuelto virales.

#UNHLove ?? Memorial Bridge will always be a special place for Dan Del Tufo and Juila Kallmerten (both #UNH15) who met while they were engineering students at #UNH. The two #UNHalumni worked on The Living Bridge project and got engaged there last Saturday while it was elevated! pic.twitter.com/ghNARtoZFP

— UNH Alumni ? (@UNHAlumni) January 28, 2020