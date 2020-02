Quique Setién contó cuál es el ánimo de Messi tras el conflicto con Éric Abidal

Posteado en: Deportes, Titulares

El descargo de Lionel Messi en las redes sociales sorprendió al mundo. La forma en la que se expresó en contra de las palabras del director deportivo Éric Abidal dejaron en evidencia una crisis interna que vive el Barcelona tras la salida de Ernesto Valverde.

Por Infobae

En ese contexto, el nuevo entrenador del conjunto azulgrana, Quique Setién, salió a escena para brindar una conferencia de prensa correspondiente al próximo partido del cuadro culé, en el que se medirá ante el Athletic este jueves por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Una vez sentado frente a los medios, una de las primeras preguntas que recibió fue la esperada por la mayoría de los presentes: ¿Cuál es el estado de ánimo de Lionel Messi?

“Lo veo bien de ánimos, lo he visto sonriente, le encanta venir a entrenar y lo he visto igual que ayer o el día antes”, reconoció el entrenador, un día después del descargo del capitán del equipo a través de su cuenta de Instagram en contra de las declaraciones que dio el Director Deportivo al medio español “Sport”.

“Hemos hablado un minuto de esto. Lo que me interesa es el fútbol; todo lo demás son situaciones que no puedo controlar y no me desgasto en ellas. Trataremos que no nos afecte lo que ocurre alrededor”, puntualizó.

Al mismo tiempo, aseguró que, “Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente como para decidir sobre lo que tiene que hacer y lo que no. No me voy a meter en la vida de él ni de nadie”.

Consultado por si se arrepiente de haber firmado por el Barcelona, Setién consideró que, “hace un mes no tenía un problema en casa, pero no me arrepiento de venir. Y cuando uno viene a un club así, ya sabe que pasan estas cosas. A mí me empuja el viento del norte y no me caigo tan rápido. Y estoy convencido de que esto va a ir muy bien”.

Finalmente, remarcó que sus futbolistas se presentaron de buen humor al entrenamiento matutino: “Los han visto reír, divertirse y eso es lo que tratamos de lograr. La plantilla está con ganas. Pongan esas imágenes que a la afición les va a gustar”.

“Yo me centro en lo que me tengo que centrar, que es el fútbol. Lo único que me interesa es dar a mis jugadores las herramientas para que jueguen. En todos los clubes del mundo hay problemas, entonces me tengo que centrar en lo que puedo controlar. No me interesa lo que no es fútbol”, concluyó.