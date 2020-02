Senador Menendez aseguró que seguirá impulsando TPS para los venezolanos tras reunión con Guaidó

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Senador estadounidense Bob Menendez aseguró este miércoles que seguirá impulsando el estado de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos tras reunión que sostuvo con el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.

Por lapatilla.com

“Me alegro de haberme reunido con el presidente interino Juan Guaidó hoy. Reiteramos nuestro firme compromiso de restaurar la democracia en Venezuela, así como la urgencia de otorgarles a los venezolanos TPS para protegerlos de ser eliminados por la fuerza de deportación de Trump”, aseguró el senador demócrata en la red social Twitter.

Menedez también publicó una foto del encuentro con el también presidente de la Asamblea Nacional venezolana mientras se aún permanece en EEUU como parte de su Gira Internacional 2020 para hallar soluciones a la salida del régimen de Nicolás Maduro.

