Simonovis: Agradecido con Trump por el apoyo en la lucha para salir de la dictadura de Maduro

El comisario Iván Simonovis, agradeció este martes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por mencionar a Venezuela en su discurso del Estado de la Unión.

Por Luis Chávez / El Universal

“No tenemos forma de agradecer a Donald Trump y su administración por todo el apoyo brindado a Venezuela durante estos tiempos oscuros. Pero ahora estamos pidiendo acelerar el proceso y cortar la línea de oxígeno, para finalmente terminar el tiempo de Maduro”, escribió en su cuenta en la red social Twitter el comisionado especial del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ambos invitados a este acto.

Estas declaraciones se deben a la mención que realizó Trump a Venezuela durante su discurso, en donde afirma que Maduro es un “gobernante ilegitimo” y reconoce a Juan Guaidó como el verdadero presidente de Venezuela.

We have no way to thank @realDonaldTrump and his administration for all the support provided to Venezuela during these dark times. But now we are asking to accelerate the process and cut the oxygen line, to finally end Maduro’s time. Saving #Venezuela, is saving the world pic.twitter.com/Ep1JWXfSnq

— Iván Simonovis (@Simonovis) February 5, 2020