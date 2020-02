Estos son los cinco clubes que seducen a Messi para que ejecute su “cláusula de escape”

Posteado en: Deportes, Titulares

La interna explotó. Sacudió por completo al Camp Nou y todo el mundo del fútbol. Lionel Messi, el último ganador del Balón de Oro y máximo goleador en la historia del Barcelona, se plantea seriamente alejarse de la institución tras su encontronazo con Eric Abidal, actual director deportivo de la entidad catalana.

Por: infobae

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna”, fue la frase que esbozó el francés y que enardeció al argentino, quien utilizó su cuenta de Instagram para contestarle y dejar en claro el malestar que reina dentro del vestuario azulgrana.

El capitán no toleró estas declaraciones y salió al cruce de su ex compañero. “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno debe ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

El futuro de la Pulga hoy en día es una verdadera incógnita. Más si se tiene en cuenta que el rosarino podría hacer uso de su “cláusula de escape” y marcharse del club culé de manera gratuita en junio si así lo desea.

Este apartado que figura dentro de su contrato le permite al número ‘10’ irse gratis en junio rumbo a la institución que desee. La única condición que debe cumplir Messi es la de avisar con un mes de antelación. Vale mencionar que el vínculo de Leo finaliza en junio de 2021 y que Josep María Bartomeu pensaba hacerle una oferta para extenderlo.

Ante este panorama, según La Gazzetta Dello Sport, cinco equipos importantes de Europa comenzaron a moverse para intentar seducirlo para que haga uso de esta opción. Dentro de este listado aparecen Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter.

El medio italiano apunta que los cinco clubes estarían dispuestos a ofrecerle un contrato que oscilaría entre los 50 y 85 millones de euros anuales.

Por su parte, tanto Daily Mail como ESPN coinciden en que Los Ciudadanos podrían correr con ventaja en esta carrera, ya que a Messi lo podría motivar volver a ser dirigido por el español Pep Guardiola y compartir ataque con su amigo Sergio Kun Agüero.

“La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún”, declaró en septiembre del año pasado el seis veces ganador del Balón de Oro.

En medio de toda esta disputa, Barcelona afrontará esta tarde un duro compromiso ante el Athletic Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey.