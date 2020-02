FOTOS: Sonia O’neill, la nueva estrella del fútbol femenino revela su emoción de estar en La Vinotinto (Exclusiva)

Posteado en: Deportes, Titulares

Sonia María O’neill, jugadora del los Rangers en la Premier League escocesa y nueva incorporación de la selección nacional femenina absoluta, explicó en exclusiva su experiencia al recibir el apoyo de los venezolanos tras su convocatoria.

Roy Andazol/ lapatilla.com

La atleta, que es hija de una venezolana y de padre irlandés, captó la atención de todos los fanáticos por sus físico. Se uniformó con el combinado vinotinto luego del llamado de la entrenadora Pamela Conti y desde entonces no ha parado de recibir elogios.

O’neill manifestó sentirse emocionada por este motivo, y espera no defraudar a sus seguidores.

“Me siento muy agradecida por todos los comentarios positivos y el apoyo de los venezolanos. Sinceramente, no me lo esperaba, pero eso me motiva aun más a hacer historia no solo para mi, mis compañeras de equipo, si no también para todo Venezuela”, manifestó.

Al mismo tiempo, la joven de 25 años explicó su emoción por ser una de las pocas venezolanas que brilla en el fútbol extranjero, estando a la par de Deyna Castellanos y otras de sus compatriotas.

“Yo siempre comienzo un equipo con la mente abierta y preparada para adaptarme. Yo estoy preparada a conocer las metas y expectativas del club, con respeto del equipo y para mi como individuo. Después yo me concentro en estas metas y trato de emprender la manera de lograrlo. Rangers FC es conocido por su buen éxito y victorias. Este ambiente competitivo es muy motivador para mi la cual me prepara para la Vinotinto también”, agregó.

Al respecto de la visión que tienen en el mundo sobre el fútbol femenino, la atleta enfatizó que ha visto un gran crecimiento y confía en demostrar todo lo mejor para contribuir.

“Mi opinión es que el fútbol femenino ha crecido mucho, pero todavía hay mucho que hacer. Es bueno ver mas niñas jóvenes ahora que desean jugar el fútbol y que tienen ídolas que juegan fútbol profesional para motivarlas. Para mi, no me enfoco en la diferencia que hay entre jugadores femeninos y masculinos, me enfoque está en jugar bien y inspirar a las niñas”, sostuvo.

Para finalizar, envió un mensaje a los venezolanos para que le sigan apoyando y espera poder responder con cariño sus gestos de aprecio.

“Quiero decir gracias a todos por sus mensajes positivos y su apoyo. Con todo su apoyo y aliento, podemos hacer historia juntos. Me tomo el tiempo para leer sus mensajes en las redes sociales, sus palabras positivas no pasan desapercibidas y me motiva a entrenar bien y hacer lo mejor para todos ustedes”, cerró.