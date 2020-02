Muere un médico chino que trabajó 10 días seguidos sin descanso contra el coronavirus

Un médico chino fue encontrado muerto en su dormitorio tras diez días seguidos de lucha ‘en el frente’ contra la propagación del coronavirus. Song Yingjie, de 27 años, trabajaba desde el 25 de enero en un puesto de peaje de una autopista en la provincia de Hunan, donde realizaba revisiones de temperatura, y el 3 de febrero sufrió un paro cardíaco por agotamiento laboral, informan medios locales.

Por actualidad.rt.com

El hombre trabajaba de 16:00 a 00:00 y era jefe adjunto del departamento farmacéutico de un centro médico local. Ayudaba a distribuir suministros médicos en la zona y, según se reporta, insistía en trabajar cada día.

Latest: Song Yingjie, a doctor at a local county hospital in Hunan Province, died suddenly on February 3. Born in 1992, Song had a whole life ahead of him. After spending 10 days and 9 nights fighting on the frontline against the #nCoV, he died while on duty. pic.twitter.com/dpQaIkiVGC

