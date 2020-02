La FOTO: Qué escribió Guaidó en el libro de visitas del Departamento de Estado de EEUU

David Alandete, corresponsal del diario ABC para la Casa Blanca, publicó una fotografía que evidencia lo que escribió Juan Guaidó en el libro de visitas de la Sala del Tratado del Departamento de Estado de EEUU.

lapatilla.com

Durante su visita a Mike Pompeo, además de su necesaria rúbrica, el presidente encargado de Venezuela emitió un mensaje que resume la finalidad de su gira internacional con sus aliados políticos más trascendentales.

“For the free continent (Por el continente libre, en español)”, fue parte de su escrito, el cual sentenció con “Liberrtad y Democracia”.

Tras su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, Guaidó sostuvo una charla privada con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

A lot has happened between our first meeting and my meeting with Interim President @JGuaido today. Galvanizing international support, attending #SOTU2020, and meeting @realDonaldTrump, Juan Guaidó is striving to restore democracy to #Venezuela, and we are proud to stand with him. pic.twitter.com/fky9HitCm2

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 6, 2020