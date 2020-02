Administrador de la Usaid en reunión con Guaidó, resaltó su compromiso para apoyar a Venezuela (VIDEO)

El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) Mark Green, afirmó este viernes su compromiso por mantener su apoyo a Venezuela.

lapatilla.com

En reunión con el presidente encargado, Juan Guaidó, manifestó sentirse feliz de seguir siendo parte de esta lucha que podría conllevar a la restitución del orden democratico de la nación sudamericana.

“Feliz de poder estar junto al presidente interino @JGuaido y enviar un mensaje directamente a la gente de #Venezuela :@USAID está comprometido a trabajar con usted mientras busca restaurar #democracy y #prosperity . Estamos con ustedes!”, dijo.

Happy to be able to stand beside Interim President @JGuaido and send a message directly to the people of #Venezuela: @USAID is committed to working with you as you seek to restore #democracy and #prosperity. Estamos con ustedes! #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vLZ2Gao2FT

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 7, 2020