Doble tiroteo investigado en el noreste de Miami desata fuerte presencia policial en el área

La policía de la ciudad de Miami está investigando un doble tiroteo en el área de NE 20th Street y North Miami Avenue este viernes en la tarde.

CBS Miami

Miami Fire Rescue confirmó que dos personas habían sido transportadas a un hospital local con heridas consistentes con heridas de bala.

La condición de las víctimas es actualmente desconocida.

Chopper 4 estaba en la escena detrás del restaurante KUSH, donde había una fuerte presencia policial.

Las imágenes mostraron varias unidades policiales marcadas con oficiales parados detrás de sus vehículos con armas desenfundadas, incluidas armas largas.

Las unidades se habían posicionado a ambos lados de las vías del tren.

UPDATE: PIO is on scene where two people were shot and taken to the hospital. We’ve established a perimeter from NW 2nd Ave – NE Miami Ct on 18th – 22nd St. Please avoid the area & seek alternate routes. pic.twitter.com/vCuioePrSM

— Miami PD (@MiamiPD) February 7, 2020