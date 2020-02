EEUU aseguró que utilizará las herramientas diplomáticas disponibles para ayudar a Venezuela

La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, se pronunció sobre las sanciones emitidas por el Departamento de Tesoro a Conviasa, la aerolínea del régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Destacó que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas disponibles para ayudar a la gente de Venezuela a lograr elecciones presidenciales libres y justas.

“Hoy, identificamos como propiedad bloqueada a Conviasa, incluyendo 40 aviones, a la luz de sus acciones inconsistentes con la democracia venezolana”, publicó Ortagus en su cuenta de Twitter.

The U.S. will continue to use every diplomatic tool available to help the people of #Venezuela achieve free and fair presidential elections. Today, we identified as blocked property CONVIASA, including 40 aircraft, in light of its actions inconsistent with Venezuelan democracy. pic.twitter.com/nvkrddy2d8

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 7, 2020