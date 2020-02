Pastor demandará a la NFL porque el show de Shakira y JLo puso “su alma en peligro”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Dave Daubenmire, un conocido predicador cristiano estadounidense, usó su transmisión en la web ‘Pass the Salt’ para arremeter en contra de la National Football League (NFL) por el entretiempo del Super Bowl 2020 que consideró como “pornografía”.

Por Perú21

El predicador consideró que el espectáculo realizado por Shakira y Jennifer Lopez en el entretiempo del Super Bowl de este año le “impidió entrar al reino de los cielos”.

“Creo que deberíamos demandar. Eso que se vería en el medio tiempo, habría sido calificado PG (Clasificación por edades) ¿Hubo alguna advertencia para su hijo de 12 años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, sepa de que lo que iba a ver podría causarle excitación sexual?”, refiere Daubenmire en un videoclip de Right Wing Watch.

“Creo que deberíamos sentarnos en una sala de audiencias y presentar esto como evidencia de cómo quien sea [que haya presentado el espectáculo de medio tiempo] me impide entrar al reino de los cielos. ¿Podría entrar a una sala de audiencias y decir: ‘Ver lo que pones en esa pantalla me pone en peligro de fuego infernal’? La corte podría decir: ‘Eso no se aplica aquí porque el derecho a [producir] pornografía no anula su derecho a no verla’? Sí, bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iban a haber tiros en la entrepierna!”, agregó.

Dave Daubenmire is hoping to sue the NFL over the Super Bowl halftime show because “viewing what you put on that screen put me in danger of hellfire.” https://t.co/VMewUcyJO0 pic.twitter.com/0YD33SjXYL — Right Wing Watch (@RightWingWatch) February 4, 2020

El predicador consideró, incluso, que se cometió un acto de “discriminación” en contra de él y los valores de su casa y reiteró que debería demandar a la NFL por “alrededor de US$867 billones”.