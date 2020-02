Poderosas tormentas en EEUU dejaron cinco personas muertas (videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La costa este de Estados Unidos está este viernes en alerta por el paso de unas poderosas tormentas que en las últimas horas mataron a al menos cinco personas en diversos estados de la región, donde se han registrado además fuertes vientos y la destrucción de viviendas e infraestructuras.

El canal CBS reportó que un posible tornado tocó tierra este jueves en Spartanburg, en Carolina del Sur, donde varias propiedades quedaron destruidas y se cayeron numerosas líneas del tendido eléctrico.

Varios más se reportaron en el estado de Mississippi, lo que provocó que árboles cayeran sobre las vías públicas y arrasaran con varias casas rodantes.

Los avisos de tornados por parte del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) siguen activos en los estados de Delaware y Maryland.

En Florida, las fuertes rachas de viento derribaron una gran grúa de la construcción, aunque sin que se registraran víctimas en una región donde unas 55 millones de personas están bajo alertas climatológicas.

Las autoridades han confirmado la muerte de cinco personas relacionadas con las tormentas que deja a su paso el frente frío que atraviesa la costa este del país: Carolina del Sur y Carolina del Norte, Tennessee y Alabama.

En Tennessee y el vecino Kentucky se registraron inundaciones y varias viviendas resultaron dañadas por las malas condiciones climatológicas.

Con este panorama, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró a última hora de este jueves el estado de emergencia en respuesta a las “fuertes lluvias e inundaciones extremas” en la región.

“Este clima es potencialmente peligroso, y los ríos y arroyos pueden generar inundaciones horas después de que haya pasado la lluvia”, dijo Northam.

El NWS adelantó que este viernes se registrarán fuertes nevadas en el noreste, donde podrían acumularse más de 30 centímetros en el norte de Nueva York y Nueva Inglaterra y fuertes heladas.

A ello hay que sumar avisos de fuertes ráfagas de viento a lo largo del litoral este mientras el frente frío se desplaza hacia el atlántico.

Cerca de 320.000 clientes permanecen sin electricidad este viernes en las dos Carolinas, Virginia, Florida y Maryland, según la web especializada poweroutage.us.

Las fuertes lluvias han obligado a cortar carreteras en la región y en al menos 11 ciudades del suroeste se superaron las cifras históricas de precipitaciones.

EFE

Tornado watch over. What flavor going west in the storm is going east for a little while so that was kind of nervous. #Tornado pic.twitter.com/cXgmI4oMHX

— Mark Snowdon (@HeadRowdie) February 6, 2020