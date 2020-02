Robert Alvarado: Yo si celebre el 04 de febrero ¿y tú?

Posteado en: Opinión

Qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? Cicerón

El pasado 04 de febrero de 2020, la Gran Caracas amaneció de golpe, (https://www.youtube.com/watch?v=wmH-K24dKWQ) como aquella película que narra los hechos de la intentona militar que lidero el comandante Hugo Chávez Frías, en el que sus simpatizantes chavistas salieron a exhibir como «Marcha de la Dignidad» para «conmemorar» los 28 años del fallido golpe militar contra el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Según se conoció de ese evento la movilización partió desde la Plaza O´Leary, hasta el cuartel de la montaña. Participaron en ese: Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge y Delcy Rodríguez, y parte del alto mando militar del régimen actual.

Nos vamos hacia atrás de aquellos momentos de angustia, unos hablaban a favor de CAP (https://www.youtube.com/watch?v=Nuj0EN3Fhik&feature=emb_title) en apoyo de la democracia y otros pedían su cabeza. Recordamos que en el Congreso unos de los parlamentarios, el senador David Morales Bello dijo: “muerte a los golpistas”, palabras que cayeron mal para los que estaban presente en el hemiciclo. Otro grupo minoritario vociferaban las palabras sabias del gran David y otro dió un discurso que puso a los venezolanos a verlo como el salvador como lo fue el ex presidente (https://www.youtube.com/watch?v=TuZQ1NdbC9c&feature=emb_title) Rafael Caldera diciendo: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad, por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer…”. Con ese discurso del Dr. Caldera desestimó el golpe de Estado, hizo pedazo la legitimidad democrática que lo llevo de nuevo a Miraflores y a Chávez a la calle; algo que se venía fraguando dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas (FAV). Un descontento social y de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN ) tuvo sus raíces en el 18 de febrero de 1983, ese “Viernes Negro” que marca una crisis económica, estadillo social del 27 de febrero de 1989, con “El Caracazo”, la corrupción basada en los guisos políticos durante los gobiernos AD-COPEI que concluye el 4 de febrero de 1992 con una rebelión militar.

Otros analistas dicen, como lo refleja un forista: “La Historia nunca perdonará a Carlos Andrés Pérez por no haber ajusticiado al comandante Chávez, a Diosnarco y a todo aquel que comandó el golpe de estado, sacando a los soldados a la calle con engaños…” Para la forma de pensar de CAP, fue para ese momento un demócrata y le garantizo la vida al comandante Chávez y sus camaradas de armas, porque no es denegar que Chávez se encerró en el Museo Militar, se rindió y se le permitió que saliera a los medios de comunicación, era su primera aparición en público (https://www.youtube.com/watch?v=VBUo-pYeVfQ) como líder del movimiento militar bolivariano, donde vociferó su famosa frase “Por Ahora”.

No fue suficiente su derrota sino que volvieron de nuevo con esas conspiraciones militares en contra de CAP el 27 de noviembre de 1992. En esa ocasión de intento de golpe, participaron otros militares, entre esos: Hernán Grüber Odremán, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Luis Reyes Reyes, Francisco Visconti Osorio; y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino, e igual CAP los derrotó y en ese momento unos terminaron presos y otros huyeron al exterior al exilio en Perú.

Posteriormente se crea una presión interna política en contra de Pérez para sacarlo de Miraflores, se hace una cofradía entre los líderes políticos a la que llamaron “CAP” integrada por Caldera, Alfaro y Petkoff, en la que ellos buscaron obtener como objetivo separarlo de sus funciones a través del Congreso Nacional con una solicitud de la Corte Suprema de Justicia el día 21 de mayo de 1993 de un Ante Juicio de Merito por el delito de malversación de fondos públicos. Así, Pérez se convirtió en el único presidente en ejercicio en la historia de Venezuela en ser destituido por una acción judicial. Perez finalmente fue derrocado por esa vía y no por ningunas de las fallidas intentonas militares.

Pérez luchó por la democracia, por que Chávez (https://www.youtube.com/watch?v=iQwTexe6Iz8&t=306s) no llegara al poder y lo manifestó en una entrevista de televisión en el programa Primer Plano conducido por Marciel Granier, donde dijo “que si Hugo Chávez llegaba a ganar la presidencia de Venezuela, el país caería en una dictadura.” Retomo parte de lo dicho por CAP : Pregunta de Marcel Granier (https://www.youtube.com/watch?v=uGIubttz8tY) “¿pero cuál es la tragedia que usted avizora si gana Chávez?”. “Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura, no habrá ley, no habrá derecho de expresión, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción y del poder judicial, se harán más graves aún”. También lo advirtió el Vicealmirante Radamés Muñoz León, Ex-ministro de Defensa cuando se lanzó a candidato presidencial en el año 1998 “Si Chávez gana tendremos un gobierno de delincuentes…”. Ellos dijeron una verdad en el momento más indicado pero nadie les creyó, los venezolanos se fueron ilusionando del comandante Chávez con aquella promesa de acabar las políticas de la Cuarta –República. Fue peor el remedio que la enfermedad. No sé si estos señores dijeron una predicción de lo que iba pasar si el líder 04 de febrero llegaba al poder. Con la profecía de CAP. Aquellos que estaban en contra del régimen lo mandaron pal pote es decir a las diferentes cárceles de Venezuela. Los disidentes del gobierno pasaron a engrosar una lista de presos políticos. La otra profecía del Ex-ministro de Defensa Radamés Muñoz León acerca de que íbamos ser gobernado por “un gobierno de delincuentes” lo resumimos=> (https://bit.ly/377EPTp)

Este día 04 de febrero, lo celebramos, porque en ese día las FAN de ese entonces demostraron ser leales a la democracia, la constitución y las instituciones democráticas y creo con la actitud de los actores de esa sonada militar los comandantes Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta Hernández que no hicieron acto de presencia en el Cuartel de la Montaña y deben estár arrepentidos de que ellos que arriesgaron su vida y su carrera no están en el gobierno mientras que otros que no participaron en la insurrección militar se vanaglorian y se han lucrado de este hecho durante estos años 20 de revolución…