Usaid desmontó la campaña sobre supuesta corrupción con la ayuda humanitaria

El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, sostuvo un encuentro con el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en la cual reafirmó su apoyo y compromiso con el pueblo venezolano.

Por: CCN

Tras la reunión, el funcionario estadounidense manifestó sentirse feliz de seguir siendo parte de esta lucha que podría conllevar a la restitución del orden democrático de Venezuela..

“Feliz de poder estar junto al presidente interino Juan Guaidó y enviar un mensaje directamente a la gente de Venezuela: USAID está comprometido a trabajar con usted mientras busca restaurar la democracia y la prosperiedad”, expresó Green en un mensaje acompañado por el jefe de Estado venezolano.

“Estamos con ustedes!”, añadió.

Por su parte, el presidente (E) Juan Guaidó, agradeció al gobierno de los Estados Unidos y a la agencia Usaid su respaldo a las ONG’s y grupos organizados en Venezuela para recuperar y rescatar la democracia.

“La dictadura va a tratar de seguir mintiendo, pero nos mantendremos firmes en atender la emergencia humanitaria completa, en la crisis de refugiados en la región y sobre todo en rescatar la democracia y la libertad en Venezuela”, concluyó el presidente (E) Guaidó.

Happy to be able to stand beside Interim President @JGuaido and send a message directly to the people of #Venezuela: @USAID is committed to working with you as you seek to restore #democracy and #prosperity. Estamos con ustedes! #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vLZ2Gao2FT

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 7, 2020