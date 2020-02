El momento exacto en que Shakira mostró sus partes íntimas durante el Super Bowl y que le podría acarrear una demanda

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Como se informó hace tan solo unas horas, el activista Dave Daubenmire, un ex entrenador de fútbol en un instituto del estado de Ohio, Estados Unidos y que ahora ejerce como locutor de radio online, demandará a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por unos 867 billones de dólares porque según él y una gran comunidad de cristianos, el acto del Super Bowl protagonizado por Shakira y Jennifer López, fue inmoral.

“¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de doce años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, podría tener una excitación sexual?”, pregunta Daubenmire en un video difundido en internet.

Aunque muchos creen que la demanda no obtendrá frutos para el religioso, durante las últimas horas están circulando en redes sociales capturas exactas del momento en que Shakira deja ver más allá de lo permitido en las reglas de presentación del Super Bowl que prohíbe actos obscenos como vestuario desacorde, gestos inmorales y palabras inadecuadas.

En las imágenes se muestra a la colombiana bailando desde la tarima con movimientos propios de su coreografía, y aunque su vestuario estaba aprobado, la posición de la cámara le jugó en contra y se vio a través de su falda en la entrepierna.

Daubenmire alega que su razón para demandar a la NFL es la falta de un aviso previo al show. “La corte podría decir: ‘Eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla’? Sí, bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iba a haber capturas en la entrepierna! La corte podría decir: ‘Eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla’? Sí, bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iba a haber grabaciones a la entrepierna!”.