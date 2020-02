¡Insólito! Arrestaron a una mujer por usar bikini en las Maldivas (Video)

Un video que circula por las redes sociales recoge el momento en que una turista británica fue arrestada el pasado jueves por llevar bikini en la isla de Maafushi, en Maldivas, informa The Independent.

Por RT

Mientras tres oficiales intentan colocarle las esposas y un cuarto agente intenta cubrirla con una toalla, se oye cómo la mujer gritar: “¡me están atacando sexualmente!”.

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm

— (?)????????????? ???? ???? ???????? (@mujunaeem) February 6, 2020