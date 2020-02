Darwin González relató cómo sostiene a la alcaldía de Baruta en medio de la crisis humanitaria

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El municipio de Baruta queda al sureste de Caracas. Es uno de los 5 municipios que conforman al Distrito Capital, redibujando durante la reforma constitucional de 1999. Es una zona con amplia belleza natural, donde hace tiempo ya que la oposición al chavismo domina el panorama político. Es desde allí que Darwin González habló con Infobae para contar algunos de los detalles de su labor como alcalde del municipio. González, quien está a cargo de Baruta desde 2017 cuando decidió ir en contra de los deseos de su partido para presentarse como candidato, habla elocuentemente sobre los desafíos que enfrenta Baruta y hace notar su cariño por los residentes del barrio donde nació, a quienes intenta proteger de la estrepitosa crisis humanitaria que sufre el país.

Por José Pablo Porretti | Infobae

Dentro de los ya conocidos problemas internos de la oposición en Venezuela, González se destaca por su pragmatismo y efectividad. Cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) desistió de presentarse -por válidas acusaciones de fraude e injusticias electorales- a las elecciones municipales en noviembre del 2017, el entonces concejal no dudó en postularse por afuera de su partido, Primero Justicia, donde había militado por 13 años. “Defendamos Baruta” proponía su lema de campaña. Estaba entre los pocos que se daba cuenta que darle batalla electoral al chavismo, por injusta que fuera, era la única manera de retener los pocos bastiones de libertad y democracia que quedan en el país.

González muestra que el “abstencionismo”, cómo algunos llaman a la práctica de no participar a la elecciones por razones morales, no le ha dado resultado a la “alternativa democrática.” Perdió poder en decenas de municipios que solía controlar y le abrió el paso para que el régimen de Maduro meta sus raíces aún mas profundamente en toda Venezuela. Varios miembros de la MUD, esperanzados en su momento de que decisión de no presentarse tuviera un impacto político más amplio, hoy reconocen que fue un error. Aunque muchos medios internacionales declararon al abstencionismo como “ganador” de las elecciones por la baja participación política, los verdaderos ganadores fueron los candidatos chavista quien ahora dominan alcaldías, municipios y gobernaciones, sin importar su legitimidad.

Por otra parte, González se extendió sobre los labores que el lleva a cabo para mejora la vida de los baruteños, arreglando el asfalto de la calle, mejorando el acceso al agua, o incluso instalando sistemas de alumbrado con luces LED, una medida ambiental y económicamente eficaz. Dentro de los pocos recursos con los que dispone su alcaldía, ya el el gobierno nacional no da apoyo financiero a sectores opositores, González demuestra que su apuesta política en 2017 sirvió para continuar haciéndole la contra al régimen con la frente en alto.

Nos cuenta además cómo funciona la oposición en conjunto con los otros alcaldes y diputados y por qué, a pesar de la difícil y a veces frustrarte labor que ha llevado a cabo el presidente interino Juan Guaidó, él tiene expectativas positivas para Venezuela este año.

-Cuénteme de Baruta. ¿Cuánta gente vive dentro del municipio? ¿Cómo funciona políticamente? ¿Queda dentro del Distrito Metropolitano de Caracas pero también es parte del Estado de Miranda?

Baruta es un municipio está en el Distrito Capital, pero también forma parte del Estado de Miranda. Tiene 92 kilómetros cuadrados aproximadamente y una de las cosas que lo hace único es que la mitad del territorio es reserva forestal. Eso nos da una la característica que el municipio es muy verde. De hecho, nuestro nombre, Baruta, significa la hoja del jabillo, que es el árbol más abundante del municipio. Y eso hace a un municipio único, un municipio muy cercano a todo lo ecológico.

Baruta históricamente, era un municipio de unos 500.000 habitantes. Sin embargo, hay una diáspora bastante fuerte en los últimos dos, tres años, donde nosotros estimamos que cerca del 35% se ha ido de todo lo que es el país, hay 5 millones de venezolanos hoy en día según algunos estudios. Y eso, Baruta no escapa de ellos. Nosotros estimamos que pudiésemos estar ahora en unos 350.000 habitantes. Históricamente la conformación del municipio es 80% clase media, también dentro de ese 80% un porcentaje pequeño de clase alta, y un 20% de los sectores populares, lo que llevó a que este municipio fuera bastión de la oposición, durante 20 años el oficialismo jamás pudo penetrar y siempre ha sido gobernada por lo que es la alternativa democrática.

-¿Hace cuánto tiempo que está involucrado en política? ¿Cómo llegaste a la alcaldía?

El primer cargo que tuve fue un año en la contabilidad municipal. Me encargaba de la parte de todo lo que es organización y método. Después me salió una oferta laboral del Consejo Municipal y eso tiende a ser mucho más político porque obviamente están los concejales, y ahí es donde empieza como mi cercanía a hacer una persona política. Del resultado de mi trabajo en el Concejo Municipal es que en las elecciones para concejales del Municipio de Baruta en el año 2013 fui electo concejal por la parroquia Nuestra Señora del Rosario y cumplí el período. Y en el 2017, producto de una coyuntura electoral única -imagínate que este municipio ha sido hace 20 años un bastión de la alternativa democrática- existió la coyuntura de no ir a elecciones, de no presentarse a los cargos.

Pero nosotros teníamos una responsabilidad -porque tenemos tantos años estando siempre atendiendo a los vecinos- de no abandonar a Baruta, no entregar lo que habíamos logrado. Toda esa campaña nosotros la dijimos “Baruta es tu casa, y la casa no se entrega. La casa hay que defenderla”. Y ahí participamos en la elección de alcalde y obtuvimos una amplia victoria, duplicamos a los votos del oficialismo.

– ¿Cómo es un típico día de trabajo para el alcalde de Baruta?

Normalmente es un trabajo bien arduo y demandante. Pertenezco a un grupo político que ya tenemos muchas ideas que implementar el día que llegáramos a la alcaldía. Entonces existen planes tanto a largo, mediano y corto plazo. Tienes intentar cumplir ese plan. Hay programación tanto mensual como semanal en el municipio y hay otros proyectos que son un poco más a largo plazo. Pero hoy en día tú tienes un elemento que no existía hace años y que hace una alcaldía muy dinámica y creo que un cambio para siempre, radical, en lo que van a ser los nuevos políticos, específicamente los que se lancen a cargos como alcalde, que es la cercanía con el ciudadano a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp.

Yo aquí estoy en cientos de chats en todas las urbanizaciones. Cada urbanización tiene muchos chats. El chat de entretenimiento, el chat de seguridad, el chat de servicios públicos. Yo estoy en cientos de chats donde el ciudadano nos reporta en el día a día cuáles son los problemas, como si no ha llegado el agua. Por ejemplo, hoy en día que estamos haciendo esta entrevista tenemos a la mitad de municipios sin agua aproximadamente desde hace unos diez días por fallas en el suministro. Bueno, todas las urbanizaciones te escriben, alcalde qué pasa, por qué no ha llegado el agua.

-¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la agenda de trabajo del municipio (en temas de seguridad , de salud, o energía, etc)?

Desde que llegamos unos de los principales problemas ha sido el tema del agua. Es un servicio público. Nosotros por lo que llamo “competencias”, eso no nos compete. Ahora, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Nosotros creamos una cuadrilla de reparación de botes de agua potable. Para que tengan una idea de la importancia de esta cuadrilla, cerca del 40% del agua se desperdicia en lo que es nuestra ciudad por botes de agua. Entonces, si tú reparas esos botes de agua, que, a pesar de que no es tu competencia, sí te afecta, tú garantizas que llegue un poco más el agua a la gente de nuestro municipio.

El servicio eléctrico, que tampoco es nuestra competencia, ya que el servicio lo da una compañía gubernamental, también ayudamos. Nosotros en el primer año empezamos, recuperamos 3.000 postes en un municipio que se encontraba muy oscuro y ya este año gracias a la inversión de la empresa privada, y a parte de lo que es una muy buena programación de compras y de cambios en el sistema de recaudación,vamos a pasar sistema de luz LED, que consume menos y dura más.

El resultado es asumir competencias que no te toquen pero que sí que atañen. Nosotros siempre decimos: “No es mi competencia, pero sí es mi incumbencia”. Si afecta la calidad de vida nosotros tenemos que actuar. Es una alcaldía que se ha renovado en lo que son las funciones naturales que a lo mejor eran de una alcaldía.

Originalmente nosotros teníamos una policía que era directamente de carácter administrativo. Una policía que nació hace 26 años. Hoy en día, primero esa policía es altamente especializada, toda su directiva viene de esta primera promoción que salió hace 26 años y todos son personas con estudios académicos, ya con posgrados. Es muy meritocrática, no se mete la parte política ahí porque entendemos que el meter el tema político es lo que daña las instituciones. Nosotros lo decimos con mucha seguridad. Hoy en día Baruta es la mejor del país por lejos, y lo digo con mucho orgullo.

-¿Cómo afecta la crisis al municipio? ¿Ser opositor al gobierno nacional presenta desafíos particulares?

La crisis no distingue de colores políticos, a todos nos ha caído, hemos sufrido a lo largo de estos 20 años la decadencia. Sobre todo, porque es un modelo, un sistema socialista como lo han querido llamar ellos, donde se aparta la meritocracia, se premia lo político, y el resultado es la destrucción del sector productivo, estas empresas, por ejemplo, la electricidad, que era un servicio que funcionaba bastante bien, la compañía que brindaba el agua que funcionaba bastante bien, unas empresas muy serias, hoy en día están totalmente quebradas y brindando un pésimo servicio. Es el resultado de haber politizado lo que son los servicios y la crisis institucional del país. Lo sufrimos todos. Porque a pesar de que indudablemente estamos en un bastión de la alternativa democrática donde durante 20 años ha gobernado la oposición, si tú sales de estos municipios, Chacao, Baruta, El Hatillo, que es donde siempre ha gobernado la oposición, tú vas a notar la enorme diferencia que hay donde ha gobernado el chavismo, donde a lo mejor estos alcaldes han estado más pendientes del tema político y no para lo que los eligieron, que es tapar el hueco que está en la calle, estar pendiente del sistema de transporte público, del alumbrado, de la policía, de las cosas que atañen al ciudadano. Así que nos ha afectado a todos.

En especial hay un tema, en lo particular lo puedo hablar, que creo que a todos los venezolanos ha sido como el más fuerte, que es el tema de la diáspora. A mí, particularmente, mi única hermana se fue hace años. Ya cumplió los cuatro años con mi sobrino están viviendo en otro país. Y no van a regresar más porque lamentablemente cuando ellos tomaron la decisión de irse era una situación económica tan difícil, tan cuesta arriba, que al mudarse a otro país aquí en Latinoamérica consiguieron las oportunidades que no estaban dadas aquí de poder tener un mejor empleo que les facilitó la vida allí. Consiguen en otro país lo que nosotros no les podíamos dar.

-¿Cómo se vive adentro la crisis migratoria del país?

Bueno, estimamos que unos 150.000 habitantes pueden haberse ido del Municipio. Y los estudios más serios que yo he leído hablan de 5 millones en total de Venezuela que están en todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, parte de Europa. Es muy difícil porque el venezolano es una persona de arraigo familiar. Es nuestra manera de ser. Entonces ha costado mucho y sufrimos mucho los venezolanos cuando no tenemos la familia y los amigos al lado.

El tema de la diáspora no solamente afecta a la clase media, que tendemos a creer que solamente el médico, el ingeniero es el que se va porque tiene un título. Pero también la crisis afectó a los sectores populares. Particularmente vemos, cuando hacemos recorridos por los sectores populares, que son las personas de menores recursos, tú vas caminando entre ellos te das cuenta que gran cantidad de las casitas humildes están cerradas y las personas te van diciendo tal se fue, tiene a los hijos afuera. Así que la diáspora afecta a todos.

-¿Qué ocurrió en Baruta en la elecciones municipales del 2018?

Había un llamado de abstención muy grande, apenas votó el 30%, y ahí hay un tema importante que hay que aclarar: no votar trae consecuencias. Es imposible ganar cuando hay un 70% de abstención, por que más que tú creas que estamos en un bastión de la oposición. Yo en ese momento, cuando perdimos esa elección, lo asumí. Asumí mi responsabilidad porque creemos muy importante demostrar, y que marca la diferencia con otras generaciones de políticos, que es el asumir responsabilidades. Estamos acostumbrados a ver políticos y partidos políticos que fallan y cuando hacen las cosas mal nadie asume su responsabilidad. En ese momento nosotros no logramos tener una plancha unificada. Por tal motivo, al dividirse, con una abstención tan grande, no pudimos obtener la victoria y yo lo asumí, ante todos los buruteños asumí mi error político y es algo que se sufre también porque sirve ese ejemplo para decirle a los buruteños fíjense cuando no se vota las consecuencias que trae. Hoy en día ese Concejo Municipal no representa esa alternativa democrática del 80%, representa a la opción que ganó que es la del chavismo, la minoría del distrito.

-Dentro de la oposición, existen un gran debate sobre el abstencionismo. Muchos líderes políticos, cansados de las injusticias electorales que le impone el oficialismo, han optado por no participar o abstenerse del voto en la elecciones presidenciales, de gobernador e incluso municipales. Pero muchos otros dicen que esto es directamente entregarle el poder al chavismo, perdiendo incluso sectores tradicionalmente opositores, como Baruta. ¿Los partidos opositores deberían abstenerse?

Yo soy bien solidario con la causa como todos los demócratas. Yo quiero un nuevo Consejo Nacional Electoral que sean personas honorables, que representen los máximos ideales de los venezolanos. Yo quiero un organismo que no tenga problemas, que no coloque tantas alcabalas a la alternativa democrática para participar. Yo quiero todas esas condiciones mínimas para participar. Sin embargo -y yo creo que el tiempo nos dio la razón en nuestro caso, a los alcaldes- que en ese momento cuando se dio un gran debate, no valía la pena entregar. Valía la pena luchar por nuestro espacio. Si nosotros hubiésemos participado en esas elecciones hoy no tendríamos apenas 28 alcaldes de los 330 municipios que tiene Venezuela, hoy tendríamos a los mejor 100 alcaldes opositores que estarían dando todos los días la lucha en la confrontación ideológica contra lo que es el chavismo y pudiéramos ser un peso importante en este momento.

-Usted ha contado que frecuentemente se une a los esfuerzos de los otros alcaldes opositores. ¿Cómo es su labor desde la oposición?

Nosotros tenemos varias instancias. La primera que creamos, que se llama la Asociación de Alcaldes Opositores, a nosotros nos gusta más decirle la Asociación de Alcaldes de la Alternativa Democrática, porque no es que tú te opones porque simplemente quieres, sin darle la profundidad debida. Sino que nosotros tenemos una visión distinta de ellos. Nosotros creemos en un país diferente. Nosotros creemos en la propiedad privada, creemos en la inversión privada. Nosotros creemos en lo que es la democracia, en el empleo. Entonces como tú tienes algo que tú propones que es diferente nos gusta más que nos llamen a veces la alternativa democrática. Entonces la Asociación de Alcaldes de Oposición o de la Alternativa Democrática es una instancia netamente ideológica para contrarrestar la confrontación de ideas contra el gobierno.

Hay otra institución que también utilizamos mucho los alcaldes de la alternativa democrática que se llama la Federación de Alcaldes. Qué busca, ésta es más técnica, cosas políticas. Por ejemplo, que el uso de asistencia técnica del municipio de Chacao a Baruta, donde creamos la institución para que pueda emular eso que ellos vienen haciendo bien y vice versa. Porque entendemos que el éxito de otro alcalde en nuestros bastiones es el éxito nuestro, de nuestros habitantes.

Aparte existe la afinidad ideológica y hermandad de los cuatro alcaldes de Miranda, que somos cuatro alcaldes opositores, que desde el inicio hemos estado muy unidos. Que siempre de hecho a tal punto que damos las ruedas de prensa cuando hay temas álgidos damos la rueda de prensa los cuatro. Nos apoyamos siempre. Porque indudablemente cómo estos municipios tienen repercusión nacional, nos gusta mandarles un mensaje de unión y de esperanza a todos los venezolanos. Yo siempre lo digo, la alternativa democrática, nosotros en nuestros municipios no podemos fallar. Nosotros tenemos que demostrar que un país diferente sí es posible, que sí se puede hacer.

-¿Qué opina sobre lo que está ocurriendo con el la Asamblea Nacional con disputados opositores ahora apoyando al chavismo?

Esos señores son un triste espectáculo muy vergonzoso que diputados que fueron electos por el pueblo representando una idiosincrasia y una ideología política se ven de repente en el juego del gobierno. Eso es inaceptable. Nosotros los alcaldes tenemos algo que se llama la rendición de cuentas, que es algo político administrativo, pero también es la rendición de cuentas en lo moral. ¿Por qué usted se vendió, por qué cambió? Le puedo asegurar que cuando salga a la calle la gente te lo va a reclamar. Porque uno fue electo para representar unos valores, para representar una creencia que tenía el ciudadano. Ya en un año tan álgido que ellos le den la espalda, habla muy mal de esos diputados.

La Asamblea tiene que ser un sitio donde la gente pueda entrar y no solamente los alcaldes o los electos, los medios de comunicación tienen que transmitir en vivo, la gente tiene derecho a saber qué, cómo hace, qué piensan los diputados, cuáles son esos discursos. Ese es un tema, las grandes democracias se basan eso, en la transparencia. En nada de eso de sesionar escondidos en un sitio. Eso no va con la democracia. Eso le hace un gran daño a lo que son las instituciones.

-¿Por qué optó por participar por fuera de Primero Justicia para las elecciones?

Yo milité 13 años en Primero Justicia (PJ), hasta la decisión de no seguir ahí porque PJ decidió no participar en las elecciones de alcaldes y nosotros tomamos una decisión que creo que ha sido la correcta: participar. El tiempo nos dio la razón que no se podía entregar los municipios, que había que dar la lucha por los ellos. Pero te voy a decir algo, durante esos 13 años me llené de respeto a por PJ, un partido que lo conozco en profundidad, un partido de centro, humanista. Hay gente honorable en ese partido, yo tengo mucha afinidad con muchos de ellos.

-¿Qué opina sobre las acciones de José Brito y Conrado Pérez de demandar a la dirigencia de Primero Justicia por echarlos del partido?

Yo sé que lo que están haciendo estos señores de haberse vendido eso no representa al partido Primero Justicia. Y eso de irse, ustedes les pueden asignar la sigla, los colores del partido, pero más allá usted sabe que eso no es lo que representa ni el sentimiento, la militancia, y más allá de la militancia y el sentimiento de los venezolanos que creen en el partido Primero Justicia.

-¿Cómo ve su futuro político, ya sea dentro de PJ, la MUD o con su equipo de trabajo nomas?

Nosotros vamos a seguir luchando. Tenemos un gran reto, que todos los días se reafirma, y hablo en nombre de los otros alcaldes opositores. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestro país. Nosotros tomamos la decisión de participar en contra de los que nos decían y el tiempo demostró que sí teníamos la razón de defender a nuestro pueblo, a nuestros municipios. Creo que nosotros tenemos mucho que dar en el tema de mostrar gestión, de mostrar que nosotros hemos sido demócratas a carta cabal, porque hay que profesar con el ejemplo. Nosotros tenemos que comportarnos a la altura del momento histórico, dar un ejemplo de unidad y apoyar a todo lo que son los partidos políticos, que son la sangre que nutre al sistema democrático de un país.

-¿La trae nuevas esperanzas la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y por ende, como presidente encargado?

Yo tengo no solamente esperanzas en él sino en muchas personas. En especial, hay cien diputados que han demostrado ser honorables a carta cabal, personas muy luchadoras. Creo como demócrata que soy que Venezuela tiene grandes personas que tienen mucho por dar para darle al país. Y siempre estoy animado, a lo mejor por eso decidí ser alcalde, porque creo en las personas, yo creo en el sistema democrático. Deberas creo en los altos valores de una persona como las que tenemos en nuestro gobierno. Creo que hay que reivindicar a la política, reivindicar a los partidos políticos. Y yo apuesto por esos cien diputados que están dando la lucha por Venezuela.