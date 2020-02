Pasajero del crucero en cuarentena por el coronavirus muestra cómo es la comida que reciben a bordo (Fotos)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Uno de los pasajeros del crucero Diamond Princess, aislado tras detectarse más de 60 personas infectadas con el nuevo coronavirus, ha publicado en Twitter la comida que reciben a bordo. Según su perspectiva, no todo es tan malo allí adentro.

Por RT

Inicialmente, Matthew Smith indicó en la red social que “algunos pasajeros parecen buscar la atención de los medios a través de exageraciones y falsedades absolutas”. Después de un par de advertencias a los lectores para no creer todo lo que se dice sobre la situación del crucero, el usuario empezó a contar la otra cara de la emergencia.

Two dinner servings on the second night of #DiamondPrincess quarantine. pic.twitter.com/thGS5Qupoq — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 6, 2020

“Dos porciones de cena en la segunda noche de la cuarentena de Diamond Princess”, publicó Smith junto a una imagen de su comida. Posteriormente, compartió la foto de un suculento desayuno del tercer día: “Un festín en nuestro tiempo”, comentó.

A feast on our time (breakfast on Day 3) #DiamondPrincess pic.twitter.com/JSTt2YErly — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020

Asimismo, compartió sus estrategias para conseguir más café y las “sorpresas” en su camarote al recibir latas de gaseosa. “La cuarentena lleva a nuevas experiencias, como el yogur japonés con aloe vera. No está nada mal, a pesar de que sabe un poco a yogur mezclado con bronceador”, escribió el pasajero el jueves por la noche.

Quarantine leads to new experiences, like Japanese yogurt with aloe vera. Not bad at all, despite tasting a little like yogurt mixed with suntan lotion. #DiamondPrincess pic.twitter.com/xc7KnLBzyv — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020

Según el hombre, el servicio de comida mejora continuamente. “Puede que tengan que arrastrarme para sacarme del barco cuando la cuarentena termine”, bromeó Smith mientras comparte más fotos de la comida que reciben, incluyendo los postres.

Princess stepping up its game with food service on #DiamondPrincess. Don’t believe the honeymooners who would rather be in an American hospital. You might have to drag me off the ship when the quarantine ends. pic.twitter.com/JA4fb2C54S — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020

“Para el almuerzo de hoy: pollo deshuesado, verduras y salsa sobre arroz; aperitivo de ensalada de huevo y postres de chocolate idénticos a los servidos durante el crucero. Hora de la siesta”.

Food service update for #DiamondPrincess. Today for lunch: boneless chicken, vegetables, and gravy over rice; egg salad appetizer; and chocolate desserts identical to those served during the cruise. Time for a nap. pic.twitter.com/zAok42fojx — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 8, 2020

Aunque Smith mostró el lado positivo de una situación potencialmente peligrosa, recibió comentarios que desaprobaron sus publicaciones. Sin embargo, el autor de los tuits hizo énfasis en que hablaba solo de su experiencia a bordo y continuó publicando fotos de los platillos.