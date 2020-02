Janet Jackson abrirá gira de verano en Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante de 53 años anunció el lunes que su “Black Diamond World Tour” comenzará el 24 de junio en el American Airlines Arena.

Por Local 10

Jackson interpretará nueva música de su próximo álbum de estudio, “Black Diamond”, así como una presentación especial para el 30 aniversario de “Rhythm Nation 1814”.

Miami es una de las tres paradas de Florida en la gira de Jackson, junto con Orlando el 26 de junio y Tampa el 27 de junio.

Hey U Guys!

I’ve heard all your wishes and I’m working on my new album and going on a new World Tour this summer titled “Black Diamond.” I’m so excited to share this new era with you.

My artist pre-sale starts Feb. 11! Sign-up for my mailing list on https://t.co/T2vZWyvQma ? pic.twitter.com/YZHIhAOVEK

— Janet Jackson (@JanetJackson) February 10, 2020