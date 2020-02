BroomChallenge: El nuevo reto viral dónde una escoba puede sostenerse por sí sola (Videos)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un nuevo desafío se ha apoderado de los usuarios de las redes sociales, que consiste en lograr que una escoba pueda sostenerse por sí sola. El #BroomstickChallenge se volvió viral después de que una internauta afirmara que según la NASA el lunes es el único día en el que se puede lograr este fenómeno, debido a la atracción gravitacional de la Tierra.

Por RT

“Bien, entonces la NASA dijo que hoy era el único día en que una escoba podía sostenerse por sí misma, debido a la fuerza gravitacional. Al principio no lo creía, ¡pero Dios mío!”, escribió este lunes la mujer junto a un video en el que logra que su escoba se sostenga.

Aunque no haya ninguna evidencia de que la NASA realmente lo haya dicho alguna vez, el tuit acumuló unos 282.000 ‘me gusta’ y el video fue visto más de 7,4 millones de veces. En respuesta al insólito reto, los usuarios de las redes no tardaron en poner a prueba sus propias habilidades, o para ser precisos, a sus escobas.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull…I didn’t believe it at first but OMG! ????? pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) February 10, 2020

we had to go test it… pic.twitter.com/DNtkOlLRGd — Dyantá D. Harris (@dyantaatnaydh) February 10, 2020

My dad got four of em standing ? pic.twitter.com/rzb3FUPuon — manda? (@mandapxndx) February 11, 2020

Los famosos tampoco pudieron pasar el reto por alto: tanto el rapero estadounidense Future como la cantante Kelhani decidieron probar suerte. Y si el rapero logró superar el reto, la estrella californiana fracasó en el intento.

“Bueno mi escoba se cayó así que…”, escribió Kelhani en su cuenta de Twitter y realmente no fue la única.

Asimismo, las estrellas de WWA, See R-Truth, Drew McIntyre, Sarah Logan, Zelina Vega y Sarah Schreiber también tomaron parte en el desafío y grabaron un video mostrando el resultado.

Visto el éxito del nuevo reto, el astronauta de la NASA, Alvin Drew, y la científica Sarah Noble decidieron responder al #BroomChallenge, aunque desmintiendo su versión original. La pareja publicó su propio video con la escoba este martes, para demostrar que es posible hacerlo cualquier día del año.

“¿Hiciste el desafío de la escoba ayer?”, preguntó Noble en el video. “Bueno, resulta que puedes hacerlo de nuevo hoy”.

“Es solo física”, señaló Drew. Asimismo, desde la NASA también aseguraron que no existe una gravedad especial que afecte únicamente a las escobas.

? ¯\_(?)_/¯ Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

No obstante, no fueron los únicos objetos con que los internautas decidieron experimentar. En el desafío también se usaron huevos, brochas de maquillaje, cucharas e incluso alitas de pollo. Algunos fueron más allá y colocaron las escobas del revés o encima de otras cosas para incrementar la dificultad.