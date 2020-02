La Dgcim amenazó a un ex edecán de Chávez para que desocupe la vivienda que habita en el Fuerte Militar

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El almirante Franklin Asdrúbal Montplaisier llegó a decir en enero del 2016 “Mantenemos firme el timón de la Patria ante el rumbo del socialismo, legado del Comandante Supremo de la Revolución. Ahora más que nunca somos bolivarianos y chavistas”. Fue él mismo quien en otra oportunidad pidió: “Debemos convertirnos en multiplicadores de las obras de la revolución a favor del pueblo y alertar a nuestra gente sobre los intereses de la contrarrevolución. Es momento de mostrar al mundo la cara bonita de la República Bolivariana de Venezuela, salgámosle al paso a los traidores”



Apenas cuatro años después, ante un grupo de sus compañeros de armas, manifestó su molestia porque lo están sacando de la vivienda en Guarnición que ocupa y la cual debió desocupar desde el mismo momento que salió de la Fuerza Armada.

Desde hace dos semanas el cuerpo de Inteligencia Militar intensificó las operaciones para que los militares retirados desocuparan las viviendas de guarnición, que corresponde ser ocupadas por los oficiales activos que ocupen determinados cargos.

Montplaisier fue un militar que sirvió de manera incondicional a la Revolución Bolivariana. Pertenece a la promoción “C.A Agustín Armario” del años 1985 de la Escuela Naval de Venezuela, ahora Academia Militar Bolivariana de la Armada. El 7 de julio 2015 fue nombrado, por Nicolás Maduro, como Comandante general de la Armada. Ya antes había ocupado la jefatura de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana. Además otros cargos de comando.

El almirante arrancó su queja diciendo “a todos mis superiores, compañeros, subalternos y amigos todos de este gran equipo de esta gran familia, pido disculpas formalmente por este medio por no haber asistido al juego importante el día de hoy sábado 01-02-20 sabiendo que es un juego crucial”.

Se excusa diciendo que la razón es “una situación netamente personal y familiar que me afecta y a mi grupo familiar”. Recuerda que hice carrera militar de 37 años “contando los de cadete donde llegue al máximo grado y cargo en el componente, sueño de todo oficial”

“No puedo permitir que, después de ese tiempo, después de dar y arriesgar todo, estando hoy amenazado por haber sido Edecán de Chávez, por haber sido Comandante General de la Armada y otros cargos importantes, me traten como a un delincuente, como a un prófugo de la justicia al punto tal que he sido imputado y próximo a ir preso si no cumplo las órdenes que me dieron en un plazo corto”.

La Dgcim llegó a su casa

Ni siquiera porque Montplaisier es un chavista declarado y así lo demostró durante su paso por la Comandancia de la Armada, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hizo consideración alguna. Quizá ya el almirante no le es útil a la revolución.

Hace unos días se observa, en un video, a funcionarios de la Dgcim, en las instalaciones de la Urb. “GJ Justo Briceño Otalora”, buscando a los oficiales generales y superiores que no han entregado las viviendas que les ordenaron desalojar “por las buenas”.

El caso es que Montplaisier explicó que a su casa han llegado, en dos oportunidades, comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en dos vehículos, cuatro motos, diez personas con armas largas “amenazándome que entregara la vivienda”.

Dice Montplaisier que él había solicitado por escrito que le dieran un tiempo para mudarse “por estar seguro en El Fuerte al igual mi familia. La respuesta que me dieron fue esa acción”, es decir imputarlo y mostrarle que pueden usar la fuerza de la Dgcim para que abandone la vivienda.

En tono lastimero el almirante insiste en que “mi norte siempre ha sido y será la disciplina, el respeto y la lealtad. Hasta ahora no había tenido problema de ningún tipo, es decir por investigación, malversación, expediente abierto. Mis ascensos todos fueron en el tiempo estipulado”.

Tratando de justificar que no puede ser considerado ajeno a al revolución ni al chavismo, dice que “he sido fiel a mi Comandante Chávez, Presidente Maduro y a mi FANB y seguiré siéndolo, pero no me puedo sentirme bien al recibir este tipo de tratos”.

Narra que cuando preguntó “cuál fue mi error, mi falta o delito” no le han dado respuesta y creo que no me la darán”. Explica que hizo la pregunta “para explicárselo a mi hijo, Cadete becado en Rusia, próximo a graduarse, bueno si todo fluye normal, para que no los cometa o haga para que no reciba esos tratos que me han dado a mí”.

Pidiendo disculpa a sus compañeros militares agrega finalmente que “quise informarles esto con la verdad y el dolor que siento en este momento para que la información no llegue de otra manera. Quiero que sepan que pueden contar conmigo donde quiera que esté. La verdadera amistad siempre por delante no actuando detrás de las cortinas. Estoy muy dolido. Un gran abrazo para todos hermanos de la vida”, finaliza diciendo.