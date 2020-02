“Mi pobre angelito” reveló que su último encuentro con Michael Jackson fue en un baño (Entrevista)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Michael Jackson sigue generando polémica incluso después de muerto, pues sus acusaciones por pedolifia parece que no se fueron a la tumba con él. Luego de haberse estrenado el documental de HBO “Leaving in Neverlal”, el caso de MJ volvió a tomar protagonismo en los medios estadounidense y también en los debates de muchos admiradores y amigos cercanos al cantante.

Macaulay Culkin, uno de los grandes amigos del Rey del Pop, reveló que su último encuentro con el artista fue hace 15 años en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara en 2005, donde Culkin testificó como testigo en el juicio contra el cantante, donde Jackson fue absuelto por abuso a un menor.

Han pasado casi 15 años de ese momento, pero Culkin reveló detalles del encuentro para la revista Esquire. Según el protagonista de Mi Pobre Angelito, se cruzaron en el baño mientras la corte estaba en un receso.

Con información de El Farandi

“Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio”, le dijo Jackson, provocando la risa de los dos, según recuerda Culkin de ese encuentro. Luego se abrazaron y siguió cada uno su camino. Jackson murió de un paro cardíaco cuatro años después, el 25 de junio de 2009, a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina.

En cuanto a las acusaciones contra Jackson, algunas de las cuales son el foco del explosivo documental de 2018, Leaving Neverland, Culkin sostiene que nunca fue víctima de ningún tipo de abuso por parte del “Rey del Pop” y tampoco fue testigo de este accionar por parte del artista.”Voy a comenzar con la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada”, sentenció el actor, que siempre defendió a su amigo.

Hoy en día, el actor nominado al Globo de Oro se mantiene ocupado con su sitio web de estilo de vida y podcast, Bunny Ears, y pronto desea convertirse en padre. “Practicamos mucho”, dijo a la revista, haciendo referencia a él y a su novia Brenda Song. “Lo estamos resolviendo, haciendo que el tiempo funcione. Porque nada te excita más que cuando tu mujer entra en la habitación y dice: ‘Cariño, estoy ovulando’”, bromeó.

A los 39 años, parece que la estrella está contenta con cómo ha resultado su vida hasta ahora haciendo referencia a las dificultades con la fama y los problemas con su familia.” No estaba trabajando en una mina de carbón. Yo no era un niño soldado. Mi padre no estaba abusando sexualmente de mí. Ciertas cosas jodidas sucedieron, pero las cosas jodidas les pasan a los niños todo el tiempo y no salen del otro lado”.

En su entrevista con la edición estadounidense de la revista Esquire, que le dedica su portada, Culkin contó por primera vez toda la verdad sobre sus años de convivencia con Michael Jackson. Un relato que no deja en buen lugar a Wade Robson y James Safechuck, quienes alegan que el artista abusó sexualmente de ellos cuando eran niños, ya que el actor niega que él viviera algo parecido a lo que ellos aseguraron.

“Obtuve dinero, obtuve fama, tengo una hermosa novia y una hermosa casa y hermosos animales. Me llevó mucho tiempo llegar a ese lugar, y tuve que tener esa conversación conmigo mismo y, sinceramente, no es tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Soy un buen hombre”, declaró el actor a la publicación.

Culkin además reveló que decidió presentarse al casting de la última película de Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, que durante la pasada gala de los Oscar se llevó dos estatuillas, pero no salió nada bien. “Fue un desastre. Yo no me habría contratado. Soy terrible haciendo pruebas de casting, y esta fue mi primera vez en casi ocho años”.

“La gente cree que estoy loco. Y hasta hace un año no me había dejado ver demasiado, así que lo entiendo”, explicó el artista. Por el momento se ignora qué papel habría tenido Culkin en el aclamado filme de Tarantino, que le dio a Brad Pitt su primer Oscar como actor.