Régimen de Maduro retrasó la partida a Lisboa del avión comercial que trajo a Guaidó (Fotos)

Usuarios en redes sociales reportaron el sospechoso retraso en Maiquetía del avión comercial que trajo a Venezuela al presidente encargado, Juan Guaidó.

“El regreso del vuelo de TAP Air Portugal que trajo a Juan Guaidó de regreso a Venezuela ahora está misteriosamente retrasado junto a un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía”, comentó Emiliana Duarte en un tuit.

La aeronave debió partir a Lisboa a las 18:45 pero a las 20:00 aún no había despegado.

En 2019, tras prestar sus servicios a Guaidó, la aerolínea Copa Airlanes se enfrentó a represalias luego de llevarlo a él y a su equipo de regreso desde Panamá.

