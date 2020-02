Green: EEUU está preocupado por la violencia de los matones de Maduro contra periodistas y diputados

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, señaló este miércoles que el país norteamericano mostró su preocupación por la violencia perpretada por matones de Maduro en el regreso de Juan Guaidó a Venezuela.

lapatilla.com

Green reiteró desde su cuenta de Twitter el apoyo de su nación hacia el presidente encargado venezolano. Además, lamentó todo lo ocurrido contra los periodistas, diputados y el propio Guaidó en el incidente del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

The United States stands in support of @JGuaido and we are deeply concerned about the violence perpetrated by #Maduro‘s thugs on journalists, members of @AsambleaVE, and the legitimate president upon his return to Caracas, #Venezuela. #EstamosUnidosVE

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 12, 2020