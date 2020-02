Kozak: Secuestro del familiar de Guaidó solo demuestra que la dictadura está débil y desesperada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, aseguró que el secuestro del tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, solo demuestra que la dictadura de Nicolás Maduro está débil y desesperada.

lapatilla.com

“Exigimos la liberación inmediata de Juan José Márquez. No puede ser intimidado, esto debe parar”, publicó en su cuenta de Twitter.

Kidnapping interim president @JGuaido’s relatives only demonstrates that the dictatorship is weak and desperate.

We demand the immediate release of Juan José Márquez unharmed. #Democracy cannot be intimidated, this must stop! https://t.co/R6VcDvJu8x

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 12, 2020