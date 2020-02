Presidente de la Conferencia Episcopal descartó la posibilidad de dialogar con Maduro (Video)

Posteado en: Destacados, Nacionales

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, José Luis Azuaje, urge a la realización de una elección “viable y creíble” que zanje la crisis política y descarta la posibilidad de un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Se basa en lo que cataloga como su incumplimiento de los acuerdos logrados en el pasado.

Por Gustavo Ocando Alex | Voz de América

El prelado concedió una entrevista a la Voz de América en su oficina en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Maracaibo, ciudad donde ejerce como arzobispo.

Rodeado de imágenes católicas, fotografías de los papas Francisco y Benedicto XVI y una robusta biblia roja, Azuaje condenó a priori la idea de que Luis Parra pretenda escoger un nuevo poder electoral en las próximas semanas.

“¿Qué garantías hay de que puedan elegir un Consejo Electoral si ellos mismos violentaron sus propias normas?”, se preguntó, irónico, el obispo de 62 años, nacido en Valera, estado Trujillo.

Consideró que el diálogo político “no puede ser una perdedera de tiempo y recursos”. Reprochó, asimismo, la “violencia innata” de los simpatizantes del gobierno en disputa de Maduro.

Se cuidó de no llamar a Guaidó presidente interino de Venezuela, aunque celebró su gira como un intento democrático de mantener los problemas del país en la palestra internacional.

VOA Noticias- Simpatizantes de Maduro apalearon a Juan Guaidó al llegar a Maiquetía. Le gritaron, lo insultaron. ¿Qué opina de ese hecho y de lo que representa el retorno de Guaidó para Venezuela en un futuro inmediato?

-En el caso de Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, se propuso hacer una gira de reconocimiento, no solamente de él con lo que representa, sino con lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano, que es la búsqueda de la democracia sensata, de interrelaciones con todos los Estados del mundo, de bienestar del pueblo venezolano. Hay quienes adversan su posición y la intencionalidad que tiene la mayoría del pueblo venezolano. Están exasperados. Son cautivos de una violencia innata ya en el mismo sistema que se está expandiendo. Es un llamado de atención para que estos hechos no vuelvan a suceder.

VOA Noticias- ¿Cómo cree la Iglesia que debe dirimirse la diatriba social y política? La Conferencia Espiscopal de Venezuela (CEV) ha descartado la posibilidad de alcanzar una mejoría con el actual sistema político.

-Lo hemos propuesto. El punto focal es el interés por el país. Venezuela se llama así porque es su gente. Si pongo mi punto focal en una ideología o en un plan político, estoy en contradicción con aquello en lo cual puedo servir. Sirvo al pueblo en función del desarrollo, no de una ideología política, sea de quien sea, derecha, izquierda, arriba, abajo.

VOA Noticias- Pero, ¿cómo buscar esa solución? Se habla de elecciones legislativas, también de Presidenciales, como lo plantea la oposición.

-Antes de unas elecciones, hay que buscar los valores que deben estar sumergidos en procesos electorales, porque siempre ha quedado la duda. El valor de la honestidad es fundamental. Es decir, no pongo el valor en mis intereses personales, como ha sucedido. Casi siempre, el partido pone el valor en su partido, pero no busca el punto común, que es el desarrollo de un pueblo, dignamente, porque así se lo merecen. Si hablamos de oportunidades, Venezuela no tiene otra que ir a elecciones, pero siempre con las garantías que se deben dar dentro de un proceso eleccionario que sea viable y creíble y, ¿por qué no?, con gente que pueda avalar esto, de aquí y fuera de aquí. Hay instituciones muy serias. Lo importante es buscar una salida pacífica, creíble y que sea un respiro, donde todos nosotros podamos conversar y buscar proyectos comunes.

VOA Noticias- Para lograr esas elecciones creíbles, la responsabilidad se centra en el Parlamento, actualmente dividido de facto entre dos directivas. La directiva del diputado Luis Parra intentó reunirse con los obispos y no pudo.

-No es que no se quiso recibir, sino que cada institución tiene su agenda. Tomó por sorpresa que se aparecieran de la nada, ‘aquí venimos y tienen que recibirnos’. Hay instituciones muy serias. Ofrecerse así y llegar así a una institución tan seria como es la Conferencia Episcopal, que estaba deliberando en ese momento, tenía una agenda ya hecha… ese día terminaba la asamblea episcopal.

VOA Noticias- ¿La Conferencia Episcopal recibiría a Luis Parra si lo solicita?

-Hay que ver el contexto y el para qué. Si es sencillamente para una foto, no vale la pena. Si es para clarificación y búsqueda de puntos comunes, porque, al fin y al cabo, ellos siguen siendo diputados, podríamos dialogar.

VOA Noticias- ¿Le aconsejaría a Luis Parra repensar su postura?

-Creo que a todos los venezolanos, no solamente a él. Todos tenemos que repensar permanentemente si vamos a seguir con nuestros intereses sin mirar el dolor del otro.

VOA Noticias- ¿Qué opinan sobre ese divorcio de directivas en el Parlamento? ¿Cómo aborda la Iglesia que una directiva alterna pretenda nombrar un nuevo poder electoral?

-Opinamos claramente en nuestro comunicado es que la forma en la cual fue designada, porque ni siquiera fue elegida, resquebraja las normativas constitucionales. ¿Cómo nosotros podemos avalar algo que no está constitucionalmente afirmado? Esa directiva fue impuesta, porque no hay actas de elección, no hay (lista de) quiénes votaron, es decir, resquebrajaron todo lo que está en sus normativas internas, entonces, ¿qué garantías hay para que ellos puedan hacer un trabajo como directiva? ¿Qué garantías hay de que puedan elegir un Consejo Electoral si ellos mismos violentaron sus propias normas?

VOA Noticias- ¿Le preocupa a la Iglesia que haya una elección teñida de antivalores en el CNE?

-Siempre ha habido esa preocupación, porque es lo que se ha demostrado. Siempre ha habido un interés de favorecer a cualquier tendencia y no al pueblo. ¿Quién me garantiza realmente que mi voto se respeta, que la verdad que puse allí se respetó, cuando no hay credibilidad? Muchos comulgan con esta ideología y con esta otra y no cumplen el papel de árbitros.

VOA Noticias- ¿Qué opina de Nicolás Maduro como presidente en disputa de un país tan deprimido en lo social?

-Es deprimido en lo social porque lo han hecho así. Hay un proyecto que se está gestando, que es arruinar a este país. Lo han hecho. Hay dinero para mantener a un gobierno, pero no hay dinero para sostener y darle calidad de vida a un pueblo.

VOA Noticias –¿Las carencias del pueblo tienen responsables?

-Claro que los tienen. Es una cascada, que va repitiendo un mal ejemplo. Esto es una calamidad, desgraciadamente. Es allí donde se evalúa el actuar de una persona, en este caso, de un gobernante.

VOA Noticias- ¿Qué opina sobre Juan Guaidó?

-Es una de las expresiones de las nuevas generaciones. Cuando no se ha tenido todavía una responsabilidad gubernamental, pues, la valoración que se puede hacer es poca. Es muy distinto estar en el ámbito del Parlamento, de hablar, decir y proponer al de hacer. En todas estas expresiones de tratar de que el tema Venezuela esté todavía en la palestra internacional, realmente ha hecho un trabajo que, creo, los venezolanos debemos tratar de comprender en su misión como miembro del Parlamento y de la política venezolana. No es nada fácil. Lo que puedo decir de él es el hecho de querer hacerlo de esa manera, muy sensata, y quizás poniendo siempre en la palestra pública el sufrimiento del pueblo venezolano.

VOA Noticias- No lo califica como presidente interino de Venezuela. ¿Cómo aborda esa polémica sobre los cargos y el gobierno interino de la oposición?

-Creo que Juan Guaidó es un servidor público, como deberían de ser todos, que está tratando de abrir posibilidades a una democracia más participativa del pueblo venezolano. Le tocó a él, pudo haberle tocado a otro, a quienes, a lo mejor, tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Lo veo personalmente como un venezolano con la autoridad de ser presidente del Parlamento, que está manteniendo el tema de Venezuela y los aliados del pueblo venezolano en el tapete.

VOA Noticias- ¿Sigue vigente aquel comunicado leído por el cardenal Parolín, secretario de Estado del Vaticano, con los pasos a seguir para poder recuperar el diálogo y la salud democrática? ¿Cómo aborda la Iglesia la posibilidad de mediar o dialogar?

-Ese comunicado del primero de diciembre de 2016 lo propone el cardenal Parolín porque fue lo que se decidió en octubre de ese año en República Dominicana, pero que el gobierno se comprometió y no lo hizo. Entrar en un proceso de diálogo cuando no hay garantías de que se va a cumplir lo prometido… entonces, ¿para qué vas a dialogar? Vas a perder tiempo, están jugando contigo y con la respetabilidad de las instituciones, en este caso. Ya, a estas alturas, uno ve que fue un momento de la historia ese diálogo y que después el pueblo venezolano se dio cuenta que los sucesivos diálogos eran sencillamente ‘ganar tiempo’ para hacer el proyecto que ellos tenían.

VOA Noticias- ¿Descarta un diálogo, entonces?

-No, no, nunca se descarta, pero hay que buscar las condiciones necesarias donde el compromiso de quienes dialogan llegue a puntos de seriedad, los cumplan y no sencillamente (sea) una perdedera de tiempo y de recursos, como para decir ‘sí, este es un gobierno o una oposición dialogante’.

VOA Noticias- ¿Esas condiciones no están dadas?

– Creo que ahorita no están dadas. Sucedió hace poco tiempo con el pequeño grupo que se puso a hacer un diálogo. Ajá, ¿dónde está, a qué llegaron? ¿Qué puede pensar el común de los venezolanos? Jugaron, a lo mejor con algunos intereses, pero no hubo una seriedad. En Venezuela, lo que se está pidiendo al ámbito político es seriedad.

-Si hay urgencia de dirimir la crisis en elecciones, pero dice que no hay condiciones para un diálogo, entonces, ¿cuál es la solución?

VOA Noticias- Lo primero es buscar esas condiciones. En esto, tenemos casi 21 años. ¿Qué sucede si en unos meses se llegan a esas condiciones, donde realmente no sean ellos (el chavismo) los que se pagan y se dan el vuelto, que haya gente muy seria e instituciones muy serias que vayan llevando adelante todo este proceso y que se comprometa no solamente ante Venezuela, sino ante la comunidad internacional? Creo que, en ese marco podemos jugar a la creatividad, buscar la manera de buscar esas condiciones para que se puedan dar un diálogo o unas elecciones.

VOA Noticias-¿El pueblo está socialmente en punto de quiebre?

-Desde hace tiempo. Se habla de más de cuatro millones de venezolanos que están afuera. Ya eso es una tragedia, porque por algo están afuera. Hemos visto videos donde los persiguen, les quitan sus cosas, ahí mismo en la frontera. Esto es lamentable.

VOA Noticias- ¿Tiene esperanzas con respecto a Venezuela?

-Siempre, siempre. Si algo nos ha caracterizado a los venezolanos, es que siempre miramos un mañana trabajándolo desde hoy y mirando las experiencias

VOA Noticias-¿Venezuela saldrá de esta crisis este año?

-No sé cuándo, pero tenemos que salir de esta crisis. Aspiro a que nosotros los venezolanos pensemos en este proceso de purificación que nos ha tocado durante muchos años, más de 20 años (de chavismo), porque antes también había mucha pobreza.