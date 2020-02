El senador Ted Cruz discutió con Vecchio sobre la seguridad de los “seis de Citgo”

El senador por el estado de Texas, Ted Cruz, debatió con el embajador venezolano en Estados Unidos, Carlos Vecchio, sobre la importancia de garantizar la seguridad de los seis ejecutivos de Citgo, filial de Pdvsa, detenidos por el régimen de Nicolás Maduro.

“Gran reunión con Carlos Vecchio para discutir sobre la visita de Juan Guaidó, las amenazas desestabilizadoras en la región y la importancia de asegurar la liberación de los seis de Citgo”, comentó el senador en su Twitter.

Además, Cruz resaltó que “Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela en su lucha por restaurar la democracia y el estado de derecho”.

José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron recluidos nuevamente, luego de que Guaidó recibiera un simbólico espaldarazo del Congreso de EEUU y la administración de Donald Trump el pasado cinco de febrero.

Great meeting with @carlosvecchio to discuss the @jguaido visit, destabilizing threats in the region, and the importance of securing the release of the #CITGO6. The United States stands with the people of Venezuela in their fight to restore democracy and rule of law. pic.twitter.com/0vsoXHChA6

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 14, 2020