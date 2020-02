Sntp: La Fiscalía debe investigar a quienes usan los recursos del Estado para incitar al odio

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), Marco Ruiz, confirmó que el pasado martes fueron agredidos al menos 15 trabajadores de la prensa en el país -entre periodistas y reporteros gráficos- durante la cobertura de la llegada del presidente encargado de Venezuela tras su gira internacional.

“Lo que ha hecho un altísimo funcionario del régimen a través del canal del Estado es incitación al odio, amenazar, chantajear y generar zozobra. Este es un llamado también a la Fiscalía para que investigue a quien utiliza los recursos de todos los venezolanos para incitar al odio”, expresó Ruiz.

“No podemos permitir que Venezuela se quede con periodistas silenciados o sin periodistas. Todos los días los periodistas salen a las calles y se ven amenazados por ejercer su profesión”, agregó.

Carlos Correa, director de Espacio Público, recalcó que es necesario que los gremios se unan “para vencer la impunidad y el acoso a los periodistas”.

Nurelyin Contreras, una de las agredidas por afectos al régimen de Nicolás Maduro, relató parte de lo vivido en el aeropuerto de Maiquetía. “Cuando estamos haciendo la cobertura, siento que un hombre me dio un golpe en la mejilla, caiga al piso y lo que veo es a un policía en su moto riéndose de lo que me sucedió en lugar de evitar el ataque a los periodistas”.

“Tenían cuchillos, artefactos de electroshock. A los periodistas no nos pagan nadie del ‘imperio’ y lamento que Diosdado Cabello me haya expuesto en su programa: no fueron extensiones, fue mi cabello. Yo no tengo por qué armar una estrategia porque no me presto para shows. Ud. es hombre, tiene una hija joven como yo, recuerde que Ud. nació de una mujer y las mujeres merecemos respeto”, dijo Contreras.

Por su parte, Mayker Yriarte, periodista de TV Venezuela y Unión Radio, también lamento que el trabajo de los periodistas no fueran respetados. “Los periodistas somos demócratas y defensores de la libertad de expresión, no somos de un partido político. No somos parte de un show”, insistió.

“Estamos en una carrera muy vulnerable pero nos debemos a la gente. Sabemos que la Guardia Nacional no nos defiende, la Policía Nacional tampoco. Recibí muchos golpes en la cara y en la cabeza y por ello tengo un collarín, porque me diagnosticaron latigazos. Los raspones que tengo en mis manos son producto de que me agarré de una reja. Me sentí muy vulnerable porque fueron más de cinco personas que me pegaban”, dijo Yriarte.

Trabajadores de los medios de comunicación social del país acompañaron a los periodistas agredidos y atacados durante los hechos ocurridos el pasado martes 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a interponer las denuncias pertinentes ante la Fiscalía general de la República, en la sede de Parque Carabobo.

