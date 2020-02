Xiaomi lanzó sus nuevos teléfonos Mi 10 con tegnología 5G y cámara de 108 megapíxeles (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La compañía Xiaomi presentó este 13 de febrero en China sus nuevos ‘smartphones’ de la serie Mi 10, habilitados para 5G y equipados con cuatro cámaras.

Por RT

La apuesta para este año del fabricante chino para su gama alta cuenta con las versiones Mi 10 y Mi 10 Pro. Ambas disponen del nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 865 y una pantalla curva OLED de 6,5 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 90Hz. La memoria RAM varía desde los 8 gigabytes hasta los 12, dependiendo el modelo, y el almacenamiento interno empieza en 128 gigabytes hasta los 512, en la versión Pro.

We’ve never been so proud! #DXOMARK Camera, Video and Audio! Get the very best of everything with #Mi10Pro! #LightsCameraAction pic.twitter.com/7xQJqPcyBn

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) February 13, 2020