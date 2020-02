Austria y Canadá apoyan rotundamente el camino para un cambio en Venezuela (Foto)

El Canciller de Austriaco Sebastian Kurz, aseveró que junto a Justin Trudeau primer ministro de Canadá el apoyo absoluto por parte de sus países al cambio en Venezuela.

lapatilla.com

Ambos diplomáticos se conocieron en la Conferencia de seguridad de Munich, donde conversaron sobre el empoderamiento femenino y la crisis que atraviesa Venezuela.

“Canadá es un socio muy importante para nosotros, tanto económica como políticamente. Tenemos muchos objetivos compartidos, como el empoderamiento de las mujeres y nuestro apoyo a elecciones libres y justas en Veenzuela” indicó Kurz en su cuenta de Twitter.

It was a pleasure to meet @JustinTrudeau on the margins of @MunSecConf. #Canada is a very important partner for us, economically as well as politically. We have many shared goals such as the empowerment of women and our support for free & fair elections in #Venezuela @jguaido pic.twitter.com/zw1QfJnguc

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 14, 2020