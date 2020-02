Múltiples cohetes cayeron de nuevo en una base militar de EEUU en Bagdad (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos cuatro misiles impactaron en la zona Verde de Bagdad, en Irak, donde está ubicada la embajada norteamericana, según informó Conflict News. Hasta el momento no se sabe si hay heridos.

El asalto encendió las sirenas de advertencia en el complejo diplomático y sus alrededores, pero no está claro exactamente qué fue impactado, dijo una fuente la AFP.

Los corresponsales de AFP escucharon múltiples explosiones fuertes seguidas de aviones que sobrevolaban cerca a la Zona Verde, el enclave de alta seguridad donde se encuentra la embajada de EEUU.

Los ataques a la Zona Verde o a instalaciones militares estadounidenses en Irak son frecuentes desde la escalada de tensión entre Washington y Teherán a principios de enero, como consecuencia de la represalia del régimen de Irán por el operativo de las fuerzas norteamericanas en el que fue abatido el alto comandante de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani.

Así, varios cohetes impactaron este jueves 13 de febrero en el interior de la base militar K1 de Kirkuk, en el norte del país donde están presentes tropas estadounidenses, la misma donde el 27 de diciembre murió un contratista en un ataque que acabó desencadenando una escalada de tensión en la región.

