EN VIDEO: Enfrentamiento entre militares y guerrilleros encendió la alarma en Puerto Santander

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A través de la página de noticias de conflictos en el mundo, compartieron las imágenes que muestra a ciudadanos en el la frontera colombo-venezolana huyendo de un presunto enfrentamiento entre militares y el grupo guerrillero denominado “Los Rastrojos”.

lapatilla.com

Según la cuenta @ConflictsW, los efectivos venezolanos se enfrentan con el grupo armado en las cercanías de Boca de Grita, en el estado Táchira.

Esta situación generó un clima de desesperación en las personas que transitaban por el lugar, quienes decidieron huir por el miedo.

Aquí el video:

Footage shows people running across the bridge between Venezuela and Colombia into Puerto Santander after heavy clashes between the Venezuelan army and the rastrojos group broke out in Boca de Grita #Venezuela #Colombia pic.twitter.com/9rH8QN2fJR

— CNW (@ConflictsW) February 15, 2020