Fuerzas de Maduro prueban un misil de 500 mil dólares mientras la crisis arropa Venezuela (VIDEO)

Durante los ejercicios bélicos ordenados por Nicolás Maduro a su cúpula militar, la Armada puso a prueba el misil Otomat MK2, con un costo aproximado de 515 mil dólares, desde la fragata ARV Almirante Brión (F-22).

lapatilla.com

Este 16 de febrero, las fuerzas del régimen chavista dispararon un ejemplar de dicho proyectil contra un viejo tanquero petrolero estacionado en el mar Caribe.

La cuenta en Twitter Conflicts News Worldwide publicó una serie de videos donde se aprecia cada fase de la operación hasta que el polémico misil impacta su objetivo.

Footage of the Missile hitting its target, what looks like an old oil tanker. Venezuelan Navy report the target was 73km away from the firing location pic.twitter.com/lJjLIWhjJL

— CNW (@ConflictsW) February 16, 2020