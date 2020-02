Enrique Viloria Vera: Mejor composición infantil bolivariana

Posteado en: Opinión

Nosotros, integrantes del Comité de Adoctrinamiento Revolucionario para la Infancia, acordamos otorgar el Premio a la Mejor Composición Infantil a la siguiente. Hacemos constar que sólo se tomó en cuenta el compromiso con la Revolución, así que los errores de sintaxis o de ortografía no fueron tomados en cuenta para que el concursante pudiera adquerir el premio.

Querida Ceño:

Yo si se lo que quiero ser cuando sea adulto Dojo Dojito como esos señores que salen en la televisión a cada rato, no me gusta que se burlan e insultan mucho a la gente, mami dice que eso no es bueno, pero hay un señor gordo y bigotón que dice que si, a mi me gusta mas el otro señol que tiene un palo gordo en la mano, yo quiero uno para defendernos en el barrio de los malandros y de los colectivos que tienen a to el mundo asustao.

Ademas no quiero que dependamos de la comida que a beces yega en unas cajas de cartón ni que mi mamá llore cada bes que tiene que cocinar y no tiene que darnos de cena y nos dormimos con el filo a millon. Comentan que los dojo dojitos tienen burda de papa en sus casas que les traen directo en avión y que además viajan a comer sabroso y que raviolis con caviar no los conosco en mi casa se come pasta con sardina cuando hay, y que beben vino de donde viene la sigueña y un refresco amarillo con gas y que es muy caro y explota cuando se avre, me muero por una cocacola friita.

Quiero vestirme fino con zapatos como los que usa un señor calvo que habla mucho, y de grande tener corvatas como la de otro señor gordo que es llanero como mi pa. Si puedo le compro a ma unas carteras de esas que usa una señora bajita de lentes con cara de arrecha y unos vestidos bonitos no como los que usa la que llaman la bonita, mami dice que le gustaría pintarse el pelo como ella para que no le vean las canas, papa quiere un reloj como los del gordo burlon y un celular aunque sea chino dice. Si puedo los llevo en avión a comer un pedazo de ese animal que prepara un señor con cara de turco y que es además pallaso.

Ceño, quiero un carro de esos que corren mucho y seles kita el techo, los veo en la tele cuando ay lus y dicen que los decomisaron perro que sera eso y un llate y una casota con caballos para que mis hermanitos los monten antes ivamos al junkito pero ahora no hay billullo.

Si gano el premio claro que kiero ir a Cuba para mejorar mi conducta revolucionaria lamento no poder abrazar al abuelo de la patria hire al sitio donde esta enterrado estoi cansao de las visitas semanales al cuartel de la montaña para rendirle onores al padre de la patria como me gusta la salsa voy a praticar mucho a ver si vailo con la Primera en la tele para que mis avuelos me vean.

Mis panas del cole me dicen que me inscriva en las Brigadas Jubeniles del partido, los mas vaciladores me dicen que ya porke parece que el asunto ese con el imperio no va bien. Chávez Bive Patria o Muerte Biva la Rebolución.