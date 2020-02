¡Indignante! Más de 60 niñas fueron obligadas a mostrar su ropa interior para probar que no tenían la menstruación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Más de 60 mujeres jóvenes en una escuela en la India han dicho que se vieron obligadas a desnudarse y mostrar sus calzoncillos a los maestros para demostrar que no estaban en su período.

Por ABC

Traducción libre de lapatilla.com

A unas 68 alumnas se les dijo que se desnudaran después de encontrar una compresa sanitaria usada en el jardín del Instituto de Niñas Sahjanand en la ciudad de Bhuj.

“El director nos abusó e insultó, preguntándonos cuáles de nosotros estábamos teniendo nuestros períodos. Dos de nosotros que estábamos menstruando nos hicimos a un lado”, dijo uno de los estudiantes, según cita el Hindustan Times.

“A pesar de esto, nos llevaron a todos al baño. Allí, las maestras nos pidieron que nos quitáramos individualmente la ropa interior para que pudieran comprobar si estábamos menstruando”.

La universidad, ubicada en el estado natal del primer ministro Narendra Modi, Gujarat, está dirigida por la secta hindú conservadora Swaminarayan.

“Las chicas fueron informadas sobre las reglas del albergue antes de que fueran admitidas”, dijo el administrador de la universidad Pravin Pindoria.

Estas reglas incluyen restricciones a las mujeres que menstrúan, a quienes no se les permite ingresar al templo y la cocina, socializar o tocar a otros estudiantes o dormir dentro del albergue, según informes de los medios locales. Mientras menstrúan, los estudiantes deben permanecer en el sótano.

NCW Inquiry Team led by Member Dr. Rajul L. Desai, along with Advocate Malshree Gadhvi (DLSA) visited the Sahjanand Girls Institute at Bhuj today to discuss the incident of 'Strip Test'. Three Females held responsible are suspended by the Administration. pic.twitter.com/NtWi9OIO8m

— NCW (@NCWIndia) February 16, 2020