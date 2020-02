NetBlocks confirmó interrupción en la señal de internet en varios estados de Venezuela este #17Feb

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

NetBlocks confirmó este luenes que debido a los apagones y cortes irregulares de energía se generó una severa interrupción en la señal de internet en varios estados de Venezuela.

Por lapatilla.com

A través de la red social Twitter se señaló que esta nueva falla en los servicios públicos venezolanos afectó a los estados como Lara, Táchira, Mérida, Zulia, Caravovo y partes de Caracas a las 7:15 p.m., hora local.

Confirmed: A series of power outages have knocked out internet connectivity in several states of #Venezuela as of 7:15 p.m. local time; real-time network data show impact in #Lara #Tachira #Mérida #Zulia #Carabobo and parts of #Caracas; incident ongoing #17Feb #SinLuz ?? pic.twitter.com/VOTlOHVkab

— NetBlocks.org (@netblocks) February 17, 2020