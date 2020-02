EEUU pide que se unan a su propósito de aislar aún más a Maduro

La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Morgan Ortagus, se pronunció sobre las sanciones emitidas por el Departamento de Tesoro a Rosneft Trading por negocios con el régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Hacemos un llamado a todas las naciones asociadas para que se unan a nosotros para aislar aún más a Maduro”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

Explicó que EEUU, con esta decisión, está cortando los fondos que ayudan a reprimir la democracia y la voluntad del pueblo venezolano.

In designating Rosneft Trading S.A. for operating in #Venezuela’s oil sector the U.S. is cutting off funding that helps repress democracy and the will of the people. We call on all partner nations to join us in further isolating Maduro, so the Venezuelan people can again be free. pic.twitter.com/eqGk6lwM3R

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 18, 2020