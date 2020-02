El piloto Ryan Newman hospitalizado tras un terrible accidente en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las 500 Millas de Daytona terminaron este lunes con la segunda victoria consecutiva de Denny Hamlin y un fuerte choque que envió al Ford Mustang de Ryan Newman a cruzar la línea con el vehículo boca abajo y en llamas.

Por Noticias Telemundo

Newman sufrió lesiones graves tras un espectacular accidente pero que no ponen en peligro su vida, afirmó el equipo de Newman’s Roush Fenway Racing en un comunicado este lunes por la noche. El piloto está siendo tratado en el Halifax Medical Center en Daytona Beach, Florida. El choque ocurrió en la última vuelta de la carrera, con Newman a la cabeza y otro piloto, Ryan Blaney, justo detrás de él.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020