Médicos y enfermeras que luchan contra el coronavirus son obligados a afeitar sus cabezas (VIDEOS)

Médicos y enfermeras han tenido que afeitar sus cabezas antes de dirigirse a Wuhan (Hubei, China) para tratar a infectados por el covid-19 en el epicentro de esa epidemia que ya ha costado la vida a más de 1.800 personas.

Las autoridades sanitarias de China desean evitar contagios con ese coronavirus por la contaminación cruzada a través del cabello y consideran que esta medida facilita el uso de los equipos de protección y mejora la eficiencia en el trabajo.

Do we all have to shave our hair for #COVID19 relief? Video of tearful Chinese female nurses having all of their hair shaved off before leaving for Wuhan has triggered criticism on Chinese social media. Read more: https://t.co/xPwED74sfi pic.twitter.com/DPkPv7wwl9

— People's Daily, China (@PDChina) February 18, 2020