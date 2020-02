Miles de aves migratorias acuden a Key West apareciendo en radar

Cientos de aves migratorias se congregaron en Key West durante la noche del domingo apareciendo en el radar, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por CBS Miami

“El radar de Key West tuvo una noche ocupada, ¡pero no por el clima! La exhibición más impresionante de aves migratorias en lo que va del año ocurrió durante la noche del domingo “, dijeron funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional en una publicación de Facebook.

El radar muestra diferentes colores que muestran la diferencia entre las aves y el clima.

? Key West radar has had a busy night, but not because of weather! The most impressive display of migratory birds so far this year occurred overnight. This product shows biological targets in green/yellow flying north over the Keys. Showers/rain are depicted in darker blues. ? pic.twitter.com/V2PJfucxJA

— NWS Key West (@NWSKeyWest) February 17, 2020