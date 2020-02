Pompeo sobre sanción a Rosneft: Los que apoyan al régimen de Maduro serán responsables 

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre las recientes sanciones de ese país a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A. y a su presidente, Didier Casimiro, por apoyar al régimen de Nicolás Maduro, destacando que quienes hagan esto, “serán responsables”.

lapatilla.com

“Hoy sancionamos a la firma petrolera de propiedad rusa Rosneft Trading SA, cortando la línea de vida principal de Maduro para evadir nuestras sanciones en el sector petrolero venezolano. Los que apoyan el régimen corrupto y permiten su represión del pueblo venezolano serán responsables”, fue lo expresado por el funcionario de la administración del presidente Donald Trump.

Today we sanctioned Russian-owned oil firm Rosneft Trading S.A., cutting off Maduro’s main lifeline to evade our sanctions on the Venezuelan oil sector. Those who prop up the corrupt regime and enable its repression of the Venezuelan people will be held accountable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 18, 2020