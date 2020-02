Foro Penal contabiliza 351 presos políticos en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Foro Penal venezolano publicó un balance de presos políticos al 19 de febrero de 2020, que revela que bajó la lista a 351 los presos políticos en Venezuela.

Por lapatilla.com

“Hombres: 339 Mujeres: 12 Civiles: 231 Militares: 120 Adultos: 351 Adolescentes: 0”, detalla la organización a través de una infografía.

La lista actualizada de esta semana y la misma fue enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro y a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para su verificación y certificación.

Political Prisoners in #Venezuela as of February 17th, 2020.

Report by @ForoPenal

There is a Total of 351 #PoliticalPrisoners

This information is published on a weekly basis and it is sent to @Almagro_OEA2015 and @UNHumanRights to be verified and certified.#infographic pic.twitter.com/3exVo4c039

— Foro Penal (ENG) (@ForoPenalENG) February 19, 2020